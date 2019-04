Saint-Etienne : les bars et caves à bières artisanales poussent comme des champignons

Deux caves et bars à bières ont ouvert dans le centre-ville de Saint-Etienne (Loire) en moins de six mois, à quelques rues d'intervalle, ce qui vient confirmer l'engouement national pour la bière artisanale.

Saint-Étienne, France

Il ne faut plus chercher longtemps pour trouver de la bière artisanale dans le centre-ville de Saint-Etienne (Loire). Deux caves à bières et deux bars à bières ont ouvert dans l'hyper-centre, en moins de six mois, à quelques rues d'intervalle. Le département où sont installées 18 micro-brasseries suit la tendance nationale et cet engouement pour la mousse artisanale.

Dans les années 80, il ne restait plus qu'une trentaine de brasseurs en France, il y en a plus de 3 000 aujourd'hui et c'est en Auvergne Rhône-Alpes qu'il y en a le plus. Les points de vente se multiplient en ville parce que "la demande est là", explique Tymoté Pichont, responsable du Geek & Beers, rue Gambetta. "Nous devions ouvrir que pour les vacances de Noël, finalement, vu l'engouement, nous sommes restés ouverts". Les patrons ont également parié sur un bar à bières, rue Notre-Dame où il y a une dizaine de tireuses de bières artisanales.

Le Hop Square sert une dizaine de bières artisanales à la pression. © Radio France - Caroline Pomes

Une bière avec plus de "caractère"

Ce ne sont pas les seuls à avoir eu cette idée. Rue de la Ville, les frères et sœurs Bouasria ont ouvert un brew bar, comprenez un bar de brasseurs, la Part des autres. Un an et demi après l'ouverture de leur brasserie à Saint-Just-la-Pendue, ils brassent une partie de leur production directement aux yeux et aux vues des clients. "Les amateurs aiment ça, savoir comment on la fabrique, d'où elle vient", raconte Anne Bouasria qui propose sept bières. "La tendance est également au mieux consommer, plus local".

Anne Bouasria, co-gérante de La part des autres. © Radio France - Caroline Pomès

Olivier, accoudé au bar a fini par apprécier la bière artisanale, bien différente que celles connues des supermarchés. "Elle a du caractère. Finalement, après s'être habitué à l'artisanale, je trouve que l'industrielle est fade."

Mais pour avoir du goût, il faut mettre la main au porte-monnaie. Evidemment, la bière artisanale coûte plus chère. Comptez environ trois euros pour une bouteille de 33cl.

Un festival stéphanois de la bière artisanale

La bière artisanale a tellement le vent en poupe que l'équipe du Petit Bulletin organise la 3ème édition du festival Faut que ça brasse, au parc expo de Saint-Etienne, le 24 et 25 mai prochain où il y aura une quarantaine d'exposants dont des brasseurs locaux et internationaux.