Saint-Etienne : les micros du quartier Tarentaize installés la semaine prochaine

Saint-Étienne, France

C'est un projet qui a fait grand bruit il y a quelques semaines : la ville de Saint-Étienne doit installer des dizaines de capteurs sonores quartiers de Tarentaize-Beaubrun-Couriot. France Bleu révèle aujourd'hui que les 3 premiers capteurs devraient être installés la semaine prochaine. Pour la mairie il s'agit de lutter contre l'insécurité et de pouvoir intervenir plus rapidement en cas d'activité sonore inhabituelle tels qu'un accident ou des coups de feux. La société qui va installer ses micros assure qu'il ne s'agit pas d'espionner et que les captations ne seront pas enregistrées.

Une manifestation pour "faire exploser les capteurs sonores"

Toutes les précautions sont prises pour que ces installations se passent le mieux possible. D'abord auprès de la population : une réunion publique a été organisée récemment dans le quartier pour expliquer les objectifs de l'installation et répondre aux interrogations des habitants. Pas de quoi rassurer certains qui ont monté un collectif et qui préparent une manifestation pour la semaine prochaine. Les participants sont invitées à ramener casseroles et percussions pour "faire exploser les capteurs sonores"

Il faut aussi prendre des précautions techniques. C'est ce qui va mener le fabricant à rencontrer une nouvelle fois la mairie ce lundi, pour affiner la procédure d'installation des 3 premiers micros. Elle se fera dans la semaine. La mise en service ne sera pas pour autant immédiate mais l'objectif reste de faire un premier retour sur expérience fin juin avant ensuite de multiplier l'installation de ces capteurs aussi discrets dans le mobilier urbain que polémiques dans le débat public.