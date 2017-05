Saint-Étienne : les nouvelles rames de tram circulent enfin !

Quatre nouvelles rames de tram ont été mises en circulation ce mercredi 3 mai 2017. L'inauguration s'est déroulée à Saint-Étienne et les Stéphanois ont pu les découvrir dans l'après-midi. Bilan positif dans l'ensemble.

Les nouvelles rames du tram circulent enfin dans Saint-Etienne ! L'inauguration a eu lieu ce mercredi 3 mai 2017 au siège de la STAS, le réseau de transports en commun de Saint-Etienne Métropole. Quatre rames de tram ont été mises en circulation sur 16, on les verra toutes d'ici la fin de l'été. Elles ont été fabriquées en France, à Bagnères-de-Bigorre. Le coût du projet s'élève à 52 millions d'euros.

Un tram sur mesure pour Saint-Étienne

On croirait de la haute-couture quand on entend le constructeur expliquer que c'est toute une affaire de moderniser des rames pour un tramway créé à la fin du XIXe siècle Le tram mesure désormais 33 mètres au lieu de 24 mètres, et à l'intérieur, sa capacité a augmenté de 30% pour atteindre aujourd'hui 178 places. La dernière inauguration de nouvelles rames remonte à 1998, entre temps il s'agissait de révisions ou rénovations.

Les dernières livraisons de rames de tram à Saint-Étienne remontent à 1998 © Radio France - Marion Aquilina

Initialement, ces nouvelles rames devaient êtres lancées début 2017. Elles ont un peu de retard mais ça n'empêche pas le directeur de la STAS, Olivier Le Grontec, d'être très satisfait du lancement : "On attendait cette nouvelle rame, enfin ! On en a besoin, c'est de la capacité supplémentaire, du confort." Olivier Le Grontec précise aussi qu'il y a du wifi haut-débit pour les voyageurs à l'intérieur.

Le directeur de la STAS, Olivier Le Grontec Copier

Le directeur de la STAS explique les trois mois de retard de la mise en circulation : "Comme on est sur une rame qui a été développée exprès pour Saint-Étienne avec une largeur de voiture spécifique à la ville, il y a une longue période pour l'homologation. Des tests ont été réalisés et on n'a pas de contrôle sur ça." Chaque année, 22,5 millions de personnes utilisent le tram de Saint-Etienne qui a été créé en 1881 et jamais interrompu.