Saint-Étienne : les Petits Frères de Pauvres aimeraient aider plus de personnes âgées isolées

Selon une étude des Petits Frères de Pauvres sortie à la veille de la journée internationale des personnes âgées, plus de 500 000 personnes sont en situation de mort sociale, c'est à dire qu'elles ne rencontrent jamais ou quasiment jamais d'autres personnes. Isolement creusé encore plus par la crise sanitaire. L'association tracte en ce moment sur les marchés de Saint-Étienne pour entrer en contact avec ces personnes âgées, en sollicitant l'aide des Stéphanois qui ont souvent dans leur entourage une personne âgée isolée.

Les bonnes volontés ne manquent pas avec près de 50 bénévoles aux Petits Frères des Pauvres de Saint-Étienne, tous prêts à rendre visite à des personnes âgées, à leur passer un coup de fil pour rompre la solitude. "Elle ne se manifestent pas parce qu'elles ont honte et qu'elles ont du mal à faire confiance", explique Julie Pinède, bénévole au sein des Petits Frères de Pauvres. Alors nous comptons sur ces personnes relais qui vont nous permettre de les identifier et de les approcher plus facilement. Il peut s'agir d'un voisin, de quelqu'un qu'on croise souvent à la boulangerie. Ces personnes relais pourraient les encourager à entrer en contact avec nous."

Seules 45 personnes accompagnées dans une ville de plus de 170 000 habitants

"Je pense justement à une vielle dame, beauseigne, je lui fais des courses, je lui tiens compagnie mais je sais que quand je pars, elle se retrouve toute seule", cette Stéphanoise du marché de Bellevue ce jeudi 30 septembre prend donc le tract de Petits Frères de Pauvres. "On va les voir chez eux, on organise des sorties, on les remet dans la vie actuelle, ils aiment beaucoup, lui explique le référent local de l'association caritative. Vous lui en parlez et si elle est d'accord, vous nous appelez !"

Les Petits Frères de Pauvres accompagnent seulement 45 personnes à Saint-Étienne. Malheureusement, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont besoin de nous", souligne Jacques Pachoud.

Les Petits Frères de Pauvres, association non confessionnelle, est basée à la Maison des associations de Tardy, au 4 boulevard Robert Maurice. Elle est joignable au 0676127154 ou à cette adresse mail : pfp.saintetienne@petitsfreresdespauvres.fr