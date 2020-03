Coronavirus : Les Restos du cœur rouvrent lundi pour une semaine à Saint-Étienne

Si la plupart des antennes ont fermé dans la Loire à cause du coronavirus, Saint-Étienne rouvrira lundi, pour une semaine, le temps de vider ses stocks.

Mardi, France Bleu Saint-Étienne Loire vous annonçait qu'à cause du coronavirus, les Restos du cœur étaient contraints de fermer leurs antennes dans la Loire, faute de locaux adaptés à la situation sanitaire et de bénévoles. Mais énormément de monde reste encore dans le besoin.

Entre 5 et 6.000 familles dans le besoin

Entre 5 et 6.000 familles, soit près de 10.500 personnes viennent régulièrement frapper à la porte des seize centres des Restos du cœur dans notre département, selon le responsable de la Loire. C'est pourquoi l'antenne de Saint-Étienne rouvrira lundi, et pour une semaine.

Henri Baudoin veut continuer tant qu'il le peut et tant qu'il y aura des denrées à distribuer.

"Nous ouvrirons exceptionnellement la semaine prochaine à Saint-Étienne pour servir les gens qui sont vraiment dans le besoin. On le fera tant qu'il y aura du stock puisqu'on ne peut plus faire de livraisons. Ensuite le centre fermera un mois et demi, jusqu'au 11 mai."

La mairie nous propose avec d'autres associations de mutualiser les bénévoles et les ressources.

"Nous avons aussi été contactés par la mairie de Saint-Étienne qui nous propose avec d'autres associations de mutualiser les bénévoles et les ressources pour aider les gens qui en ont besoin."

Les Pompiers Humanitaires Français viendront, lundi, renforcer les équipes pour la distribution alimentaire. La police sera aussi présente pour aider à faire respecter les mesures sanitaires. Ensuite, l'antenne fermera comme chaque année pour préparer la campagne d'été.