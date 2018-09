Saint-Étienne, France

Quand la pluie a commencé à tomber sur Saint-Etienne jeudi soir, les agents de la Stéphanoise des Eaux savaient que cela aller monter très vite dans le quartier du Soleil : il se trouve dans une cuvette. Autre circonstances aggravantes : la rue de la Talaudière a été construite sur une rivière.

Aujourd'hui au Soleil, on a aucune possibilité de régulation." Bernard Palenc, responsable d'exploitation à la Stéphanoise des Eaux.

"En moins d'une heure, il est tombé 56 millimètres d'eau" explique Bernard Palenc, responsable d'exploitation à la Stéphanoise des Eaux. Des pluies violentes, et une montée des eaux impossible à freiner : "Aujourd'hui au Soleil, on a aucune possibilité de régulation. On ne peut pas stocker dans des bassins, donc les travaux prévus, c'est créer un stockage complémentaire, pour donner un peu plus de latitude, puisqu’à chaque fois, le temps de réaction est limité."

En plus de la création de bassins de rétention d'eau, en amont du côté de Montreynaud et en aval du côté du boulevard Jules Janin, il faudrait relier les canalisations du quartier du Soleil au système de régulation informatique de la Stéphanoise des Eaux, qui permet d'ouvrir et fermer des vannes, en anticipant les chutes de pluie.

Des travaux compliqués à mettre en oeuvre pour Saint-Etienne Métropole

Sauf que ces travaux sont compliqués à réaliser pour Saint-Etienne Métropole, d'une part pour des questions de budget mais aussi pour des considérations techniques. Pour ce qui est des terrains où se trouveraient les bassins de rétentions, il y deux difficultés : certains devraient être dépollués, d'autres sont des propriétés privés.

Le raccordement des canalisations du Soleil au système de gestion de la Stéphanoise des eaux nécessiterait aussi de gros travaux. Ce n'est au programme qu'à "moyen terme" pour Saint-Etienne Métropole, d'ici deux à six ans.