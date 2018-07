Loire, France

Les Stéphanois commencent à avoir l'habitude des travaux dans leur ville. Après la gare avec l'avenue Denfert-Rochereau et la rue de la Montat, le Crêt de Roch, le quartier de Bellevue et bientôt le quartier de la Terrasse, cet été, c'est au tour du cours Fauriel d'être rénové. Les travaux commencent le 16 juillet et doivent se terminer le 20 juillet si la météo le permet.

Le cours Fauriel est considéré comme les Champs-Élysées de Saint-Etienne. 20 000 voitures passent chaque jour sur cet axe. La mairie a décidé de refaire la chaussée cet été pour prendre soin de cette vitrine de la ville. Cela correspond à 25 000m² de bitume. Le coût total des travaux est de 135 000€.

Charles Dallara, élu à la mairie de Saint-Étienne, explique pour les travaux ont lieu de jour et pas de nuit sur le cours Fauriel Copier

>>> Pratique : pas de circulation sur la route principale entre 7h et 20h mais on peut quand même rouler sur les contre-allées et stationner comme d'habitude.