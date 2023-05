Saint-Étienne : Ludiquest espère attirer 5.000 joueurs ce week-end

Ludiquest a pris ses quartiers au Parc des expositions de Saint-Étienne ce week-end. "C'est 250 tables de jeu dans plein d'univers différents : des jeux de société, du jeu de cartes (comme Pokemon), du jeu de figurines (comme Star Wars) et du jeu de rôle", explique Sébastien Carvalho, le président de l'association 42 Meeples qui organise le festival. On vient en famille, entre amis, on vient tout seul et on s'installe à une table. Et il y a 180 personnes qui sont là pour nous expliquer les règles de jeu. On n'a rien à lire, rien à faire. On se laisse porter. Quand on a fini, on change de table jusqu'à 1h30 du matin (pour la journée du samedi)".

C'est la 5e édition de Ludiquest, mais avec le Covid, il faut remonter à 2019 pour trouver trace de la 4e édition. "C'est le grand retour. Ça fait quatre ans d'absence donc on a loupé trois éditions. On avait fini en 2019 avec une édition à 5.400 personnes, donc une super belle édition. Et là, aujourd'hui, on espère 5.000. On serait déjà super content. Mais après, on a quand même senti une espèce d'effervescence autour de l'événement et une attente. Et les gens en avaient envie et besoin".

Ce dimanche Ludiquest est ouvert de 10h à 18h30. L'entrée est à 5 euros pour les adultes. Gratuit pour les enfants.

