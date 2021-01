Une collecte de produits de beauté, d'hygiène et de soin est organisée par des bénévoles ce dimanche à Saint-Étienne dans la Loire. Les produits sont envoyés à l'association Féminité sans abri, pour les distribuer à des femmes précaires ou à la rue.

Saint-Étienne : offrez des produits d'hygiène et de beauté pour des femmes sans abri ce dimanche

Ce dimanche 10 janvier, offrez vos produits de beauté, d'hygiène et de soin lors d'une collecte organisée au local "Le 17", à Saint-Étienne dans la Loire. Ils seront ensuite distribués à des femmes précaires ou à la rue, via l'association Féminité sans abri. C'est une Stéphanoise, Claire Malen, qui est à l'origine de l'initiative. Elle aimerait la renouveler si cette première collecte est un succès.

Que peut-on apporter ?

Les produit recherchés sont nombreux, mais pas souvent donnés lors des collectes traditionnelles. Voici une liste partagée par Claire Malen (ils doivent être non entamés et non utilisés, pour des raisons d'hygiène) :

La liste des produits demandés pour la collecte (capture d'écran). - DR

Autant de produits sans lesquels il semble difficile de vivre quand on les a les moyens de les acheter. Claire Malen témoigne : "étant femme, je ne m'imagine pas pouvoir passer une semaine à la rue, sans pouvoir me laver, avec mes règles, et sans protection hygiénique. C'est une réalité difficile."

La collecte concerne aussi des produits que certains pourraient juger superflus : parfums, bijoux, miroirs, rasoirs ... "Quand j'ai vu "bijoux, parfums", j'ai pu me dire 'et puis quoi encore', admet Claire Malen. Et pourtant ! L'image de soi, c'est très important, pour la dignité, y compris dans la rue."

Comment s'organise la collecte ?

La collecte 9se tient ce dimanche de 14h00 à 19h00, au 17 rue de la Mulatière à Saint-Étienne, sur le principe du "click and collect" : les donateurs peuvent passer et déposer leurs kits. Les personnes qui ont des cartons à donner sont encouragées à les apporter. Les produits collectés vont être ensuite envoyés au point relais de l'association Féminité sans abri, à Lyon, pour être distribués dans la région.

Suite à l'annonce de la collecte, les premiers retours sont positifs, assure Claire Malen : "quelqu'un de Clermont-Ferrand souhaite même envoyer un colis à Saint-Étienne, preuve de l'intérêt et du manque en la matière !" Elle se dit motivée par l'envie de "créer du lien, des occasions de solidarité alors qu'on est encore confinés et en manque de relations sociales."

Si cette première collecte a du succès, Claire Malen envisage d'en organiser une autre en janvier, sous réserve de l'évolution des règles sanitaires, et pourquoi pas de passer à un rythme trimestriel pour l'année 2021.