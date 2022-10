Saint-Étienne : pas d'écrans géants pour le Mondial de football au Qatar

Après Strasbourg, Bordeaux, et plusieurs autre villes françaises, Saint-Étienne, dans la Loire, rejoint la liste des communes qui n'installeront pas d'écrans géants pour la coupe du Monde de football au Qatar, qui doit commencer le 20 novembre 2022.

Décision des élus de la majorité

C'est une décision qui a été prise lors d'une réunion des élus de la majorité de la municipalité stéphanoise ce lundi 3 octobre au soir. Et rendue publique par un communiqué, évoquant le "respect des droits Humains, et les enjeux sociaux et environnementaux." Aucune diffusion du Mondial, donc, dans l'espace public. Cela reste quand même autorisé au sein des établissements privés.