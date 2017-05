Saint-Étienne : plusieurs centaines de personnes à la manifestation du 1er mai

Les manifestants se sont retrouvés ce lundi matin vers 10h devant la Bourse du Travail, à Saint-Étienne. Ils ont ensuite marché vers la préfecture de la Loire, scandant dans la rue "Non, non, non au Front National !", à six jours du second tour de l'élection présidentielle.

Un 1er mai particulier. C'est ce que beaucoup de manifestants ont dit ce lundi lorsqu'ils ont défilé à Saint-Etienne pour la traditionnelle fête des travailleurs. Ils étaient plusieurs centaines à marcher de la Bourse du Travail jusqu'à la préfecture de la Loire. Des syndicats étaient présents bien sûr (CGT, CFDT notamment) pour faire barrage au FN. Sans compter tous les gens qui ont voulu se mobiliser à quelques jours du second tour de la présidentielle opposant Emmanuel Macron à Marine Le Pen.

"Ni Macron, ni Le Pen"

Aline habite en Haute-Loire mais elle a tenu à venir à Saint-Étienne pour ce rassemblement du 1er mai 2017. Elle avait préparé sa pancarte sur laquelle figurait l'inscription "Ni Macron, ni Le Pen" : "Je ne comprends pas pourquoi on est aussi peu nombreux alors que les gens rouspètent et pourtant ils ne sont pas là dans la rue." Un peu plus loin, une mère et sa fille tenaient aussi à être là : "C'est important d'être là, vus les candidats au second tour. C'est un symbole ce 1er mai, plus important que tous les autres !"