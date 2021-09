Saint-Etienne : pour accélérer la vaccination, un "vacci'bus" va s'arrêter dans sept quartiers de la ville

Le "vacci'bus" stéphanois a commencé sa tournée ce lundi, sur la place Fourneyron. Cette opération menée par la mairie de Saint-Etienne, en partenariat avec la STAS, la CPAM et l'ARS, a pour objectif d'encourager et de faciliter la vaccination. Le bus desservira au total sept quartiers de la ville.

Vaccination sans rendez-vous

Pour commencer sa tournée, le "vacci'bus" s'est installé ce lundi sur la place Fourneyron à Saint-Etienne. A son bord, des soignants, médecin et infirmier, ont accueilli les premiers patients. Mohammed a remarqué ce bus spécial en allant faire ses courses ce lundi matin. "Après avoir fait mes courses, j'ai repéré le bus et cette proximité là a accéléré, c'est vrai, mon projet de vaccination. Car autrement j'aurais dû prendre rendez-vous sur internet etc".

Le fait que ce soit dans un bus dédramatise, démédicalise un petit peu, ce qui fait que les gens viennent plus volontiers pour se faire vacciner

C'est ce côté rapide et efficace que souhaite justement mettre en avant la mairie. "On voulait que ce soit simplifié et on le rappelle c'est sans rendez-vous !" lance Patrick Michaud, adjoint à la santé à la ville de Saint Etienne. Pour cet ancien médecin le bus en lui-même est un avantage : "le fait que ce soit dans un bus dédramatise, démédicalise un petit peu, ce qui fait que les gens viennent plus volontiers pour se faire vacciner".

Tournée du vacci'bus dans sept quartiers stéphanois

Tout au long de l'opération, le "vacci'bus" accueillera les patients de 9 heures à midi et de 13h15 à 16 heures. Il circulera dans les différents quartiers stéphanois jusqu'au 16 novembre.

Quartier Fourneyron

1ère dose : 13 septembre, 14 septembre

2e dose : 8 octobre, 18 octobre

Quartier Terrenoire

1ère dose : 15 septembre, 17 septembre

2e dose : 13 octobre, 14 octobre

Quartier Montreynaud

1ère dose : 20 septembre, 29 septembre

2e dose : 19 octobre, 22 octobre

Quartier Soleil

1ère dose : 22 septembre, 23 septembre

2e dose : 21 octobre, 27 octobre

Quartier Tarentaize

1ère dose : 28 septembre

2e dose : 26 octobre

Quartier La Cotonne

1ère dose : 1er octobre, 15 octobre

2e dose : 10 novembre, 16 novembre

Quartier Sud-Est

1ère dose : 6 octobre, 11 octobre

2e dose : 29 octobre, 9 novembre