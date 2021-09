Saint-Étienne : il fabrique une plateforme pour diagnostiquer les capacités physiques

Dans son laboratoire, une petite pièce située au rez-de-chaussée du Laboratoire Interuniversitaire de Biologie de la Motricité (LIBM), Yann Le Mat passe ses journées à travailler au milieu des lignes de code et des circuits imprimés. Il est en train de concevoir une plateforme de diagnostic des performances individuelles, qu'il a appelée Selfit.

C'est un ensemble d'une dizaine d'outils : une balance pour tester l'équilibre, des vélos pour tester la force des jambes, une poignée reliée à un ordinateur pour tester la résistance des mains. Coût global des installations : plus de 10 000 euros.

Objectif : proposer des tests de performances aux entreprises

Des pédaliers aux algorithmes de tests, Yann Le Mat a tout assemblé et codé lui-même. Résultat : sa plateforme Selfit peut produire en une heure le diagnostic d'une personne qui teste chacune des machines. L'objectif de son laboratoire est de commercialiser sa plateforme sous la forme d'une application.

Une fois sa thèse soutenue, Yann Le Mat aimerait créer une entreprise, avec laquelle il pourrait installer Selfit dans une entreprise pendant quelques jours. Les salariés qui feraient les tests bénéficieraient après coup de conseils et de suggestions d'exercices personnalisées sur une application. Pour l'instant, Yann Le Mat attend de finir sa machine, et de soutenir sa thèse. La deuxième phase de tests de sa plateforme doit commencer à l'automne, et durer quatre mois.

Lutter contre la sédentarité

Le laboratoire auquel appartient Yann Le Mat, le LIBM travaille depuis 2016 sur les questions de sport santé et de performances. Avec une idée fixe pour les 130 chercheurs qui composent le laboratoire, lutter contre la sédentarité, qui déshabitue beaucoup de monde à faire du sport.

Pour développer l'application Selfit, le LIBM, qui soutient Yann Le Mat, espère bénéficier de financements publics. Dans le courant de l'été, un rapport parlementaire co-écrit par le député de la Creuse Régis Juanico faisait état des "ravages de la sédentarité," et recommandait de remplacer chaque jour 30 minutes de sédentarité par 30 minutes d'effort physique.