Saint-Étienne : que faire quand on n'a pas reçu sa carte électorale ?

La mairie de Saint-Étienne donne ce mardi 4 avril des conseils pour éviter aux électeurs de s'inquiéter s'ils n'ont pas reçu leur carte électorale. Ils doivent se rendre en mairie ou appeler les services municipaux pour connaître leur bureau de vote pour l'élection présidentielle de 2017.

Suite au redécoupage des bureaux de vote qui a été fait en 2015, la mairie de Saint-Etienne a peur que ce soit un peu la pagaille le jour de l'élection présidentielle. La mairie de Saint- Étienne donne ce mardi 4 avril 2017 des indications à suivre aux Stéphanois qui n'ont pas reçu de carte électorale.

2757 retours de cartes électorales

Afin que les gens se présentent au bon bureau de vote et qu'ils ne fassent pas la queue pour rien, la mairie de Saint-Etienne demande aux gens de bien vérifier qu'ils ont reçu leur carte d'électeur, et si ce n'est pas le cas de solliciter la mairie. La mairie de Saint-Étienne a recensé 93 850 électeurs Stéphanois pour l'élection présidentielle de 2017, contre 98 443 électeurs en 2012.

Gilles Artigues est le premier adjoint au maire, il incite les Stéphanois à ne pas attendre le dernier moment pour s'en occuper : "Toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de Saint-Étienne ont dû recevoir une carte électorale. Si ce n'est pas le cas, elles doivent se dire qu'il y a un problème : soit vous êtes inscrit dans un autre bureau de vote de Saint-Étienne, soit vous n'êtes plus électeur à Saint-Étienne car vous n'y habitez plus ou n'y payez plus d'impôts."

Depuis le redécoupage des bureaux de vote qui a été réalisé en 2015, aujourd'hui on compte 30% des Stéphanois qui ont changé de bureau de vote ou dont le bureau a changé de numéro. Pour éviter cette situation, vous pouvez vous rendre en mairie pour savoir pourquoi vous n'avez pas reçu votre carte d'électeur. Vous pouvez aussi appeler au 04 77 48 60 20 ou encore consulter le site internet de la ville pour vérifier que vous êtes bien inscrit sur les listes électorales.

>>> INFO PRATIQUE : Cette année, les bureaux de vote seront ouverts de 8h à 19h.