Saint-Étienne : Régine est bloquée au 12e étage de son immeuble depuis que l'ascenseur est en panne

"Nous avons eu un gros orage la semaine dernière, raconte Régine, 70 ans. Nous avons des pompes dans le bâtiment quand il pleut beaucoup, pour absorber l'eau. Mais il y en a trois sur quatre qui sont en panne. On attend les réparations. Et donc nous avons été inondés. Les garages ont été inondés, les caves. Et bien sûr, comme l'ascenseur est au niveau des caves, il y a un mètre d'eau sous les ascenseurs et ils ne fonctionnent plus. Ils ont été coupés samedi. Depuis tous ces jours, je ne sors pas de chez moi. Etant donné mon état de santé. C'est ma fille qui est venue vendredi pour m'apporter des choses et promener mon chien. Lundi, j'ai un ami qui est venu aussi mais il était crevé parce que les douze étages, ça fatigue. J'ai un congélateur qui est en train de se vider sérieusement parce que ce n'est pas très facile. Là, je trouve que c'est inadmissible".

Une société de pompage est intervenue lundi mais elle n'avait pas le bon matériel. Elle a pu intervenir de nouveau ce mardi mais malgré cela les ascenseurs n'ont pas encore été remis en route. Il faut désormais qu'un ascensoriste vienne pour vérifier que l'installation est toujours fonctionnelle.

Une pompe est en train de finir d'aspirer l'eau dans un des deux ascenseurs de l'immeuble © Radio France - Mathilde Montagnon

"Je comprends tout à fait la détresse de certains occupants de l'immeuble qui du coup, pour l'instant, se retrouvent sans ascenseur, affirme la gestionnaire de l'immeuble pour le compte du syndic, la société Equature. Nous, on fait le nécessaire pour que la situation soit rétablie au plus vite. Là, on est situé quand même sur le bas de Bergson. Et c'est un fait malheureusement un petit peu connu que Bergson, quand il y a des grosses pluies, c'est une zone assez inondable. Donc oui, ce n'est pas un phénomène rare, ça arrive quand même assez régulièrement."

L'immeuble Le Moustier situé boulevard Lieutenant Maurice Knoblauch compte sept appartements par étages, sur 12 étages.