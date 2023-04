Saint-Étienne : rencontre-débat autour des violences faites aux femmes, cinq ans après le début de #Metoo

Une rencontre-débat en forme de bilan se tient ce mardi soir la Maison des associations de Saint-Étienne, cinq ans après le début du mouvement #Metoo, avec la présidente de la commission violences au Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, Céline Piques.

France Bleu Saint-Étienne Loire : Vous deviez initialement venir en février à Saint-Étienne (4 rue André Malraux) pour ce rendez-vous organisé par Osez le féminisme 42. Cela avait été annulé par le lieu hôte de l'événement en raison de menaces. Avez-vous été surprise par cette annulation ?

Céline Piques : Oui, j'ai été très surprise puisque je présente ce soir mon livre Déviriliser le monde, j'ai fait une tournée dans toute la France présentant ce livre un peu partout en librairie pour parler justement de l'égalité femmes-hommes, la lutte contre les violences sexistes et sexuelles, des choses qui sont terriblement d'actualité. Et j'ai été très étonnée, effectivement, de voir quelques jours avant, on m'a annoncé cette annulation, suite à des menaces, des intimidations. Moi, je suis là pour débattre, donc si on n'est pas d'accord avec ce que le féminisme aujourd'hui promeut, c'est-à-dire plus d'égalité entre les femmes et les hommes, on peut venir débattre ce soir à la Maison des associations. Mais cette façon de menacer pour annuler un événement, j'ai trouvé ça assez pitoyable effectivement.

Avez-vous le sentiment qu'il y a un rejet, peut-être aussi une peur, de certains mouvements féministes aujourd'hui ?

Peur, j'en sais rien, mais on est en train effectivement de changer la société, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je trouve que ça avance. Le combat pour l'égalité femmes-hommes avance, c'est de ça dont on parlera ce soir avec les 5ans de #Metoo, c'est cette libération de la parole qui est extrêmement importante. Effectivement, ça peut déranger parce qu'on parle aujourd'hui ouvertement de choses qui étaient tues, qui étaient cachées : le viol, les violences sexuelles, les violences conjugales. On dit aujourd'hui haut et fort, nous les femmes, que nous ne nous tairons plus et nous voulons que cessent ces violences contre nous, contre les femmes et les filles. Et c'est central aujourd'hui dans le combat féministe, cinq ans après #Metoo. Cette libération de la parole elle est importante et nous ne nous tairons pas, et donc c'est pour ça que j'espère qu'il y aura du monde ce soir pour pouvoir débattre à la Maison des associations de ça mais aussi de plein d'autres choses. Parce qu'il y a aussi d'autres sujets qui sont extrêmement d'actualité. Je pense bien sûr aux inégalités de salaire : on reste à 27 % d'écart entre les femmes et les hommes, qui aboutissent bien sûr à des inégalités de retraite.

La question des inégalités entre les femmes et les hommes a d'ailleurs été très présente dans la mobilisation contre la réforme des retraites. Il y a aussi, pour la première fois, une femme à la tête du syndicat CGT. Ce sont des marqueurs, selon vous, qu'on est dans une société un peu plus féministe ?

Oui, tout à fait. C'est un vrai sujet parce que Sophie Binet, en plus, était responsable de toutes les questions féministes à la CGT avant d'en prendre la direction, donc, c'est une très bonne nouvelle pour le droit des femmes. Les femmes sont aussi au cœur de la question sociale, de la question de la répartition des richesses. Et quand on a aujourd'hui 42 % d'écart entre les retraites des femmes et les retraites des hommes... je rappelle souvent que c'est 1145 [euros] la retraite moyenne des femmes et c'est 1929 euros la retraite moyenne des hommes, c'est-à-dire quasiment du simple au double. Et ça, c'est finalement le reflet de toutes les inégalités cumulées le long de la carrière d'une femme : inégalité de salaire, temps partiel, arrêt par rapport aux enfants, donc la question de la prise en charge des enfants, c'est une question aussi politique, une question sociale. Et j'espère effectivement qu'avec l'arrivée de Sophie Binet à la direction de la CGT, ou d'autres femmes, elles sont nombreuses aujourd'hui à prendre des postes de responsabilité en politique, et bien, on va effectivement pouvoir traiter cette question des femmes de façon transversale, sur tous les sujets.

Pour autant, le Haut Conseil à l'égalité dont vous êtes membre, souligne que la société française "demeure très sexiste" . De quel sexisme est-il question ?

Le rapport qui a été sorti en janvier a été aussi une piqûre de rappel pour dire que la bataille n'est pas gagnée et qu'on a aussi une sorte de retour de bâton -on appelle ça "backlash" en anglais - qui est relativement fort, même chez les jeunes. En particulier, et c'est très bien expliqué dans le rapport, sur le numérique. Aujourd'hui, il y a e des propos éminemment sexistes, éminemment violents contre les femmes, qui réagissent justement à cette émancipation, à cette demande d'émancipation, et en particulier, je ne citerais qu'un exemple : la pornographie. La pornographie, qui sert aujourd'hui d'éducation sexuelle aux plus jeunes, est à rebours total de ce que nous on promeut avec #Metoo d'arrêter d'érotiser les violences, d'arrêter de banaliser ces violences aujourd'hui et de reconsidérer les violences sexistes et sexuelles pour ce qu'elles sont, c'est à dire vraiment des violences faites contre les femmes et les filles, et la base du sexisme. Et donc on a aujourd'hui effectivement des manifestations ultra sexistes, en particulier dans le monde du numérique. Le monde du jeu vidéo est extrêmement sexiste également. Il y a un certain nombre d'exemples qui sont pris dans ce rapport qui montrent que tout n'est pas gagné et que le sexisme est change. On a aussi des formes de sexisme qui sont différentes selon les générations. Les plus anciennes générations vont être sexistes, je dirais sur la question du rôle des femmes, du type les femmes à la cuisine etc.