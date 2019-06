Saint-Étienne : un glacier vient de s'installer en centre-ville

Il va faire chaud ces prochains jours... et pour se rafraîchir, quoi de mieux qu'une glace ? Un glacier vient de s'installer sur la place Jean Jaurès de Saint-Étienne. Au menu : glaces, sorbets et granitas réalisés avec des produits locaux.

Saint-Étienne, France

Le magasin a ouvert le vendredi 14 juin et les clients sont déjà là : "On vient de finir le travail donc on est content de manger une petite glace, ça fait du bien ! J'ai pris une glace italienne vanille trempée dans du chocolat blanc", raconte Inès tout sourire. KaraKole - Glacier Gourmand Tourbillonnant est installé sur la place Jean-Jaurès, dans les anciens locaux du journal La Tribune-Le Progrès.

Ce sont deux stéphanois qui sont à l'origine de ce projet et ils ont choisi des produits locaux. La crème et le lait viennent de la plaine du Forez, et la pulpe des fruits de Rive-de-Gier par exemple. "Tout est artisanal, c'est fait par l'Arbre à glaces à Saint-Jean-Bonnefonds, on a des glaces à l'italienne artisanale avec des possibilités de mettre du croustillant sur les glaces et de tremper dans le chocolat. C'est stéphanois, on essaye de bien utiliser des produits locaux pour que ce soit artisanal", détaille Cyrielle à la boutique.

Le magasin est ouvert tous les jours à partir de 13h jusqu'à 19h en semaine et jusqu'à 23h le vendredi et le samedi. Les prix sont compris entre 2 et 5 euros pour les glaces et entre 7 et 12 euros pour les bacs de glace.