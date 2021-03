Saint-Étienne : un mémorial des victimes de féminicides installé sur le parvis de la mairie

Un mémorial éphémère a été installé devant la mairie de Saint-Étienne ce dimanche après-midi. Des pancartes ont été déposées sur les marches, avec dessus des prénoms et des âges. Ceux des 100 victimes de féminicides en France en 2020. Cette action symbolique était organisée par l'association féministe les Héritier.e.s d'Olympe, pour rendre un "femmage" (féminin d'hommage) à toutes ces femmes mortes sous les coups de leurs conjoints ou de leurs ex-compagnon.

Éduquer les hommes plutôt que les filles

"Tous les deux jours une femme meurt à cause de ça", rappelle Sandra, qui participe au rassemblement. "C'est un injustice sociale et on n'a pas l'impression que les choses évoluent, alors que l'égalité homme-femme est pourtant la grande cause du quinquennat d'Emmanuel Macron."

"Ces victimes elles avaient des passions, elles avaient des familles, et tout leur a été arraché", explique Manon, membre de l'association les Héritier.e.s d'Olympe. "Ça ne sert à rien de dire aux femmes de bien s'habiller ou de faire attention dans la rue. Il faut dire aux agresseurs de ne pas agresser, de ne pas tuer, de ne pas violer. Il ne faut pas éduquer nos fille, il faut éduquer nos hommes."

Un constat partagé par beaucoup de manifestantes. Selon elles, c'est en prenant le problème à la racine qu'on fera vraiment changer les choses.