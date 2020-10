Saint-Étienne : une action féministe sur les marches de l'Hôtel de Ville

Le rendez-vous était donné à 15h pour défiler, par groupe de neuf, dans le respect des restrictions sanitaires. Une trentaine de militantes féministes se sont rassemblées pour dénoncer les jugement qu'elles subissent sur leur tenue.

C'est juste un corps, on en a tous un ! Nina, 15 ans

Des injonctions sexistes que subit déjà Nina, une jeune lycéenne de 15 ans venue en soutien : "Je le ressens quand je porte un "crop top" (un t-shirt court) en cours et qu'on me dit de me rhabiller parce que ça déconcentre les garçons. Je trouve ça bête parce que merde, on s'habille comme on veut, personne ne doit me dire ce que je dois porter. Il n'y a rien d'anormal, c'est juste un corps et on en a tous un."

"Le sexisme n'a pas sa place ni à l'école ni ailleurs" peut on lire sur une pancarte © Radio France - MC

Cette action fait écho à la polémique autour de la "tenue républicaine", un terme employé par Jean-Michel Blanquer pour parler du code vestimentaire convenable à l'école, et qui a beaucoup fait réagir. Aurélie, une maman stéphanoise qui participe au mouvement, ne veut pas inculquer des valeurs sexistes à sa fille de 12 ans :

"Ça m'est déjà arrivé d'être confrontée à ces choix vestimentaires qu'elle devait faire pour aller au collège, avec une crainte que la tenue soit jugée trop courte. Je n'ai pas envie de transmettre à ma fille, déjà, des injonctions et des pressions sur la tenue du haut de ses 12 ans."