Saint-Étienne : une famille avec 6 enfants à la rue passe la nuit dans l'école Gaspard Monge

Les membres de cette famille, âgés de 6 à 16 ans, sont inscrits à l'école Gaspard Monge à Saint-Étienne depuis seulement trois semaines, ce qui explique pourquoi la situation de cette famille a été récemment détectée. Le temps de trouver une solution durable, ils ont donc passé la nuit de lundi à mardi 20 juin dans la bibliothèque de l'école. Et pour leur assurer une nuit en toute sécurité, une quinzaine de parents d'élèves et d'enseignants sont restés avec eux.

La préfecture confirme que malgré l'augmentation des places en centre d'hébergement d'urgence, ceux-ci sont saturés. Chaque soir, la famille appelle le 115, mais le SAMU social est surchargé. Jean-Luc Verilhac, membre du collectif et ancien directeur de l'école, estime que cette situation n'est plus tenable : "on ne peut pas laisser ces enfants dormir dans le hall du CHU, à la gare Châteaucreux ou à l'hôtel de ville." En tant que demandeur d'asile, ils disposent d'une somme d'argent sur une carte bancaire pour assurer leur logement, les repas et l'habillement des enfants, "sauf qu'ils ne peuvent utiliser cette carte qu'en magasin, explique Jean-Luc Verilhac. Vous avez déjà essayé de trouver un hôtel pour huit personnes ? Les prix sont très élevés alors que s'ils pouvaient retirer du liquide, avec 600 euros nous pourrions leur trouver une location".

Les enfants font de leur mieux pour suivre les cours et apprendre le français, mais le fait de dormir dehors ne leur permet pas de se reposer correctement. Julie Champagne, maman d'élèves et membre du collectif LPE (Logement Pour les Élèves), déclare que ces enfants sont épuisés : "ils s'endorment en classe ! Ils ont écumé des solutions précaires de logement, ils sont très fatigués ce qui ne leur permet pas de commencer à s'intégrer".

En attendant une réponse des services de l'État, la famille continuera d'être hébergée à l'école.