Saint-Étienne : une lettre ouverte de commerçants contre les incivilités place Carnot

Pour de nombreux riverains, la situation s'est dégradée ces dernières années place Carnot, surtout du coté du square note cette riveraine qui vit ici depuis 40 ans : "ça stationne un peu, ça trafique, dès que vous les regardez, ils demandent pourquoi vous les regardez comme ça donc on n'est pas à l'aise. Le soir j'aurais peur. Donc je ne sors pas".

Les commerçants dénoncent des vols à l'étalage, des agressions verbales, des dépôts d'ordures, des incivilités ... Fanny gère un institut de beauté en rez de chaussée et elle regrette un climat pas toujours très sain : "il y a surtout des personnes qui squattent, entre guillemets, devant les commerces du coup ce n'est pas forcément très attirant. Une fois, on a eu quelqu'un qui s'amusait à lécher la vitrine et à se dandiner, ça ne donne pas une confiance absolue dans le quartier".

Alors les commerçants tentent d'alerter les autorités. Ils font signer aux riverains une lettre ouverte depuis la fin mai. Courrier qu'ils veulent envoyer à la Mairie, à la Préfecture, au Procureur et au Député du secteur. "On sent que le terreau n'est pas bon, regrette Fabien, à l’initiative de ce courrier. On sent qu'il y a un sentiment d'incivilité au delà de l'insécurité, qui est régulier. Ça part du jeune qui va se rouler une cigarette artisanale (pour ne pas dire le mot) en pleine rue, l'autre qui va boire de l'alcool et qui va être en état d'ébriété sur la place, celui qui va installer des chaises de camping avec un narguilé posé etc..."

Des courriers depuis deux ans sans réels résultats

Depuis deux ans, plusieurs courriers ont été envoyés aux autorités locales mais sans réels résultats "c'est toujours des "oui mais on verra après", ou "oui on fera", mais in fine "on ne fera pas". Ce qu'on aimerait c'est qu'on joigne les paroles aux actes. On a envie que ça bouge. On en a marre des effets d'annonce. Il faut savoir protéger les habitants, il faut savoir protéger les commerçants pour faire en sorte que le terreau autours et dans la place Carnot puisse être beaucoup plus positif".

Les commerçants demandent une présence policière plus importante, mais pas seulement. Ils demandent une réflexion de fond pour "travailler la liaison avec la Cité du design et avec le centre-ville, détaille Fabien. Il manque une identité réelle. Qu'est-ce qu'on peut faire à Carnot pour la rendre plus belle, plus attractive et plus sécuritaire".

Les commerçants qui demandent à travailler main dans la main avec la Mairie, l’État et l'Epase sur ce projet.