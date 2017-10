Saint-Etienne va équiper ses cimetières de bornes numériques interactives

Pour aider les visiteurs à se repérer dans les neuf cimetières de la ville, la mairie de Saint-Etienne prépare l’installation de bornes numériques interactives. Il suffira de rentrer un nom de famille pour trouver l’emplacement d’une tombe. Connexion prévue pour la Toussaint 2018.

Branle-bas de combat dans les cimetières à l’approche de la Toussaint, les 31 octobre et 1er novembre prochain. Et à Saint-Etienne, il y a du travail : il faut nettoyer et fleurir les neuf cimetières de la ville pour que tout soit prêt dès le week-end prochain quand les premières familles viendront se recueillir. Des milliers de visiteurs sont attendus, tous les agents municipaux sont mobilisés.

Un appel d’offre en cours inscrit au budget d’investissement de 300.000 euros de la ville pour ses cimetières

Des visiteurs qui vont, comme chaque année, sûrement se perdre dans les allées. Alors pour les aider, dès l’an prochain, des bornes numériques interactives feront leur arrivée dans les cimetières connectés de Saint-Etienne annonce Anne-Françoise Viallon, conseillère municipale déléguée. "Quand les visiteurs arriveront, ils pourront taper le nom du défunt qu’ils cherchent et trouver tout de suite son emplacement. Mais il y aura surtout, avec, une nouvelle signalétique adaptée pour guider les proches jusqu’à la tombe"

La Toussaint, l’occasion aussi de gérer les fins de concession

Mais les agents municipaux en charge du fleurissement ne sont pas les seuls au travail dans la dernière ligne droite avant la Toussaint. Les services administratifs aussi sont à pied d’œuvre pour le 1er novembre. Car la Toussaint, c'est aussi l'occasion d'alerter les familles sur les procédures de reprise des concessions. Il faut donc préparer la liste des tombes à l'abandon ou qui arrivent en fin de concessions. C'est ce qui permet de bien gérer les cimetières et de ne pas manquer de place.

Les listes seront affichées à l'entrée des cimetières, les familles devront contacter la mairie au 04.77.48.60.24 pour renouveler ou mettre fin à la concession.