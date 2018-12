Saint-Étienne : le nouveau crématorium de Montmartre opérationnel le 10 décembre

Saint-Étienne, France

Le bâtiment est clair, lumineux, avec de grandes baies vitrées qui donnent sur des jardins intérieurs. En fond, le Forez et le Pilat. Au sol et sur les murs : des couleurs pastels, du blanc, du gris, du beige. Le nouveau crématorium de Montmartre à Saint-Etienne va entrer en service le lundi 10 décembre. Il doit prendre le relais du crématorium de Côte-Chaude qui ferme définitivement ce vendredi.

La grande salle de cérémonie avec 170 places assises et la possibilité d'ouvrir les baies vitrées pour accueillir du monde en extérieur © Radio France - Mathilde Montagnon

Le site est ultra-moderne : deux salles de cérémonie, l'une de 170 places assises, l'autre de 50. Chacune dispose d'un espace de convivialité pour accueillir les familles après la crémation. Crémation qui peut être suivie sur écran puisque les fours sont filmés. Il y en a 3 avec des lignes indépendantes. Le crématorium de Montmartre dispose également d'un détecteur de métaux pour vérifier qu'il n'y a plus de pacemaker dans les corps, et d'une cellule réfrigérée. Il pourra accueillir 3 000 crémations par an. On estime qu'en 2050, la moitié des décès seront suivis d'une incinération. Contre 30% actuellement.

La crématorium possède trois fours avec chacun une ligne de crémation indépendante © Radio France - Mathilde Montagnon

Le chantier a coûté 8 millions d'euros porté par 4 communautés de communes : Saint-Etienne Métropole, Marches du Velay Rochebaron, Forez est et Loire Forez. Il sera ouvert du lundi au vendredi de 8h à 18h. Et le samedi de 8h à 12h.

Ce samedi 8 décembre des visites guidées destinées au grand public sont organisées de 14h à 17h.