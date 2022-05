Saint-Florent-sur-Cher : " le P'tit Pochon " victime du désamour pour le bio et le local

Mais voilà, aujourd'hui, on observe un désintérêt des consommateurs pour le bio, jugé souvent trop cher, et le local. Les clients repartent vers les supermarchés. " Le monde d'après " aura fait long feu. Mais le site internet lui va continuer de vivre grâce au boucher de Bigny-Vallenay qui livrait déjà la boutique, avec une offre concentrée sur la viande, les fromages et les conserves. L'épicerie locale se sent injustement abandonnée par ses clients. A tel point que la créatrice du P'tit Pochon n'a pas souhaité s'exprimer. C'est son boucher, partenaire depuis le début, Eric Plault, qui se souvient des beaux jours passés : " Cela a été énorme. De vingt commandes par semaine, on est passé à cent-cinquante commandes. Et aujourd'hui, on est redescendu à quinze. Je me rappelle, on courait partout pour trouver des marchandises. J'allais dans les fermes pour acheter des oeufs. On a fait énormément de kilomètres, mais aujourd'hui, on n'a aucun retour. Les gens ont oublié tous les efforts qu'on a déployés. "

Eric Plault, boucher à Bigny-Vallenay, continuera de faire vivre le P'tit Pochon en prenant les commandes sur le site internet. © Radio France - Michel Benoit

Un manque de fidélité qui fait mal. Les étals sont aujourd'hui à vendre. Les clients qui peuvent circuler librement et qui ne craignent plus de retourner dans les lieux bondés, retrouvent leurs grandes surfaces : " Pourtant, on est quasiment au même prix " insiste Eric Plault. " Et pour une autre qualité ! Moi, en bovin, je fais de la génisse. Des animaux de trois ou quatre ans. En grande surface, vous aurez souvent de la vache de dix ou treize ans. Ils la touchent pas chère et la revendent avec une grosse marge. On peut pas comparer le travail."

Le mobilier du P'tit Pochon est à vendre. © Radio France - Michel Benoit

Le local a moins le vent en poupe. Si le magasin ferme, le site internet reste : Eric Plault a décidé de continuer d'y proposer de la viande, des fromages et des conserves : " Je veux continuer pour les quinze clients qui nous sont toujours restés fidèles. Je ne les abandonnerai pas. C'est pour eux que je reprends le site internet. Je viendrai livrer une fois par semaine à St-Florent. Je ne sais pas encore où ce sera exactement, mais je serai là. " Quant à l'employée du P'tit Pochon, elle espère retrouver du travail sur Bourges.