Dans le Florentinois, habitants et élus se mobilisent pour Eteri et sa famille. La jeune fille de 19 ans est menacée d'expulsion tout comme sa mère, ses frères et sa sœur. La famille est considérée comme géorgienne et la Russie, qui les a vu naître et grandir, les considère comme indésirables.

Saint-Florentin : menacés d'expulsion, Etéri et sa famille ne savent plus trop à quelle patrie se vouer

Dans le Florentinois, un comité s'est créé en soutien à une famille de réfugiés. Les Kaishvili sont arrivés en novembre 2019 au foyer de Vergigny. Ils sont considérés comme Géorgiens, la nationalité d'un pays où ils n'ont vécu que quelques mois après être devenus indésirables en Russie. Nous avons rencontré Etéri, la fille aînée, qui en moins d'un an a appris le français, a obtenu une proposition pour de l'apprentissage, s'est intégrée par la pratique du sport et rêve de faire sa vie en France. Aujourd'hui, elle, sa mère, ses frères et sa sœur se sont vus refuser l'asile et risquent l'expulsion.

"Je n'ai pas trouvé mon pays, je crois que c'est cela mon problème" ( Etéri Kaishvili )

À 19 ans, la jeune fille préfère en rire : "Je n'ai pas trouvé mon pays, je crois que c'est cela mon problème." Elle rigole, beaucoup, tout le temps, même des situations les plus ubuesques comme la sienne. Elle se résume en quelques mots : "Nous n'avons aucun passeport, d'aucun pays." Le résultat d'anciens problèmes géopolitiques et de la corruption.

L'histoire d'Etéri, c'est celle d'une jeune fille née dans la Russie post-soviétique de parents russes d'origines géorgiennes. "Mon père est Géorgien mais il est né en URSS, il a grandi, il a étudié en Russie", explique Etéri.

Lors de l’effondrement du régime soviétique, ses parents choisissent... leur patrie d'adoption : la Russie. Ensemble, ils ont quatre enfants, Etéri 19 ans, Vaso 17 ans, Oleg 13 ans et Tamta 10 ans. Problème : il n'y a pas de droit du sol en Russie et sont considérés comme étant de la nationalité d'origine de leurs parents : ils sont Géorgiens... en Russie.

"Ce n'est pas la guerre, mais les relations sont mauvaises entre la Russie et la Géorgie" précise Etéri. Il y a d'ailleurs eu un important conflit entre les deux pays en 2008. C'est peu après que son papa est déchu de la nationalité russe et expulsé. Pour la jeune fille c'est une histoire de corruption comme il en existe au quotidien en Russie. Avec lui, c'est toute la famille qui devient indésirable.

Géorgie, Russie, France ... l' "Apatridie" comme pays

Avec sa mère, ses frères et sa sœur, Etéri quitte la Russie pour la Géorgie. Sur place, ils ne resteront que quelques mois, suffisamment pour comprendre qu'ils n'y ont pas leur place. "Je suis Géorgienne en Russie et quand je suis en Géorgie je suis comme une Russe." Elle décrit aussi une société différente de la nôtre où il est bien difficile d'être une maman divorcée, séparée, devant élever seule ses enfants. La famille fait alors le choix de la France. Un pays qui ne cesse d'étonner Etéri. "D'abord il y a différentes nationalités, différentes couleurs de peau, des noirs, des blancs et il n'y a pas de problème, ils vivent tous en paix" note la jeune femme, et puis "ici il n'y a pas de corruption, moi je n'en ai jamais vu, il y a des lois, des règles". Elle qui rêvait de devenir médecin en Russie rêve aujourd'hui de pouvoir refaire sa vie en France, passer des diplômes et pourquoi pas devenir professeur de sport.

Côté loi justement, le droit d'asile a été refusé à la famille après avoir passé un entretien avec l'Ofpra (Office français de protection des réfugiés et apatrides) l'été dernier. La décision est tombée, les deux pays ne sont pas considérés comme dangereux, Etéri, sa mère, ses frères et sœurs doivent donc y retourner : "Je ne peux pas retourner en Russie parce que je n'ai pas de papiers pour y retourner ni même en Géorgie parce que je n'y ai jamais habité." Pour preuve, après un an et demi passé à Saint-Florentin, Etéri parle mieux le français que le géorgien ! Elle prend des cours et a même décroché une proposition pour de l'apprentissage.

Un comité de soutien dans le Florentinois

La décision est incompréhensible pour les Florentinois qui les soutiennent comme la famille Maillard. "Qu'on nous dise pourquoi on ne donne pas une chance à Etéri et sa maman qui, aujourd'hui, ont envie de travailler, ont envie de s'insérer, ont des frères et sœurs qui vont à l'école, qui ont des bulletins plus qu'exemplaires, qui ne sont pas en retard, qui ne sont pas malades" s'interroge Sandrine Maillard qui s'est attachée à la jeune fille via le club d'athlétisme de Saint-Florentin où Etéri pratique le sport. "Par hasard, on a récupéré cette demoiselle au club, on s'est pris d'amitié pour elle, on a étudié son dossier et depuis, on est un groupe qui essayons de la défendre et qui pensons que c'est aberrant qu'elle ne puisse pas rester en France" explique Daniel Maillard, le père de Sandrine, président du club mais aussi premier adjoint à la mairie de Saint-Florentin.

D'autres élus ont rejoint le comité comme Olivier Varin, conseiller municipal à Carisey, Nicolaas Kleeberg, conseiller municipal à Germiny et Myriem Berthereau, conseillère municipale à Sormery. Le comité, qui compte 19 membres, se mobilise. Ils ont notamment envoyé une lettre aux élus, une au préfet ainsi qu'une au président de la République. La présidence de la République leur a répondu qu'elle avait bien reçu le courrier et allait étudier le dossier de la famille. Contactée par nos soins, la préfecture de l'Yonne explique que la famille ne peut demander de titre de séjour, ayant été déboutée du droit d'asile. Un refus du droit d'asile qu'Etéri et sa maman contestent en justice.