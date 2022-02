Saint-Germain d'Anxure : les riverains s'opposent au projet d'une antenne téléphonique de 30 mètres de haut

Des habitants de la commune de Saint-Germain d'Anxure s'opposent à l'installation d'une antenne relais de téléphonie mobile. Ils ont découvert le pot aux roses début janvier, avec un panneau blanc posé au bord de la route. Une déclaration préalable qui indique la nature des travaux prévus. Une antenne dressée en bordure d'un terrain où se trouve une entreprise artisanale.

Ce panneau a été découvert début janvier par les riverains. © Radio France

Jean-Baptiste Régis a acheté une maison à Saint-Germain fin 2020. Et ce projet d'antenne l'inquiète : "à moins de 80 mètres de ma maison, je vais avoir cette antenne. Donc je me pose des questions d'ordre esthétique, de puissance d'ondes parce que je suis très très prêt de l'antenne. Ce serait une antenne de 10 ou 15 mètres, de la même hauteur que les peupliers qui sont à côté, ça pourrait se concevoir. Mais 30 mètres, ça me parait énorme par rapport à l'environnement."

Retraitée, Françoise Berthelot passe du temps à distribuer des tracts dans les boîtes aux lettres du quartier. Et elle en veut au maire de la commune : "ce qui me consterne dans cette histoire, c'est le manque d'information de la population de Saint-Germain d'Anxure. Quand, j'ai découvert ce panneau, j'en ai parlé à plusieurs habitants de la commune et personne n'était au courant. C'est quand même un sujet qui concerne toute la population."

Les riverains sont opposés à l'antenne relais et le font savoir. © Radio France - Gildas Menguy

L'antenne sera installée sur un terrain privé. Une fois le dossier étudié par les services de l'urbanisme de Mayenne Communauté, le maire Eric Transon a donné son accord : "nous, on ne s'oppose pas au projet de l'antenne au niveau de la collectivité, mais on comprend tout à fait les inquiétudes des riverains. Si l'antenne avait été construite sur un terrain communal, le sujet aurait été abordé en conseil municipal. Là, on est sur un terrain privé donc j'ai suivi l'avis des services de l'urbanisme." Le maire de Saint-Germain d'Anxure qui a rencontré des riverains mardi 1er février.

Une antenne bientôt construite à Saint-Germain alors que selon les habitants de cette commune rurale, on capte correctement et qu'il y a déjà une antenne de l'opérateur Orange à Alexain, située à trois kilomètres.

Les riverains ont jusqu'au mardi 8 février pour déposer un recours auprès de l'opérateur téléphonique.