Saint-Germain-des-Fossés : la fermeture du guichet de la gare ne passe pas

Saint-Germain-des-Fossés, France

"Nous aussi on a le droit de vivre" proteste Louisette, gilet jaune venue manifester contre la fermeture du guichet de la gare SNCF de Saint-Germain-des-Fossés ce samedi. "C'est encore un service public de proximité qui part, dans une commune de 3800 habitants " regrette la maire de la commune Elisabeth Cuisset. La SNCF souhaite fermer ses guichets car de plus en plus de clients prennent leurs billets par internet, bien que dans ce guichet, 40% des billets vendus le sont en main propre. "Toutes les personnes de notre population n'ont pas internet où n'y ont pas accès. On assiste à une déshumanisation de nos services" déplore Evelyne Goulfert, présidente de l'association Saint-Germain en train.

Prévue pour le mois de novembre 2018, la fermeture a finalement été repoussée au 1er mai, selon des rumeurs venues d'agents de la SNCF. Mais aucun communiqué officiel de la part de l'entreprise ne confirme la date précise, bien que la maire de la commune ait reçu la confirmation de la disparition prochaine du guichet.

Claude et Louisette, gilets jaunes bourbonnais, en ont marre de la fermeture des services près de chez eux. Copier

Annoncée au mois de juin, la fermeture du guichet ne passe pas auprès des habitants. L'association "Saint-Germain en train" a même été créée afin de protester contre la disparition de ce service public. Initialement prévue pour novembre 2018, le CHSCT de l'entreprise ferroviaire a demandé une expertise sur les conséquences sociales de cette fermeture. Une pétition en ligne a recueilli plus de 2500 signatures.

D'autres fermetures de guichets sont prévues dans les gares bourbonnaises de Commentry et de Gannat. Dans le Cantal, les guichets de Saint-Flour, Murat, Neussargues et Massiac ont déjà fermé au mois de novembre et décembre derniers.