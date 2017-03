Saint-Germain-Laval invite la ruralité dans la campagne présidentielle

Nous nous sommes rendus dans le village de Saint-Germain-Laval où le maire a parrainé le candidat de la ruralité à la présidentielle, Jean Lassalle. Pour Alain Beraud, c'était une évidence puisqu'il le voit comme le candidat le plus proche des gens notamment ceux qui vivent à la campagne.

La Loire est le deuxième département où le plus d'élus ont soutenu Jean Lassalle avec 36 parrainages. Juste derrière les Pyrénées-Atlantiques, qui est le département du candidat de la ruralité originaire du Béarn qui était berger et qui est devenu député. Jean Lassalle est connu pour avoir marché 5 000 km en 2013 pour aller à la rencontre des Français et visiblement cette proximité avec la ruralité a plu aux maires ligériens.

"Pendant son périple, notamment dans la Loire, il a pu rencontrer vraiment les gens"

Le maire de Saint-Germain-Laval, Alain Beraud, a pris son temps pour choisir le candidat qu'il voulait parrainer. Il a fini par se décider et a opté pour Jean Lassalle parce qu'il a l'impression que ce petit candidat est proche des gens de la campagne, pas comme les autres candidats qui ne font jamais rien, selon, lui, pour le monde rural : "Les hommes politiques disent qu'ils veulent défendre le monde rural et les agriculteurs mais dans les faits, les décisions qui sont prises n'aboutissent pas toujours à du concret pour le secteur rural." Alain Beraud évoque notamment la réduction des capacités des petites communes rurales et la contrainte à se regrouper en intercommunalités.

Saint-Germain-Laval est un village de 1643 habitants où l'on trouve quelques commerces : une pharmacie, un opticien, un fleuriste ou encore des salons de coiffure. Régine en tient un depuis 30 ans et elle sent que la ruralité passe un peu à la trappe dans cette campagne présidentielle : "J'ai l'impression que nos hommes politiques ne se soucient pas des gens qui vivent à la campagne. Les agriculteurs et les petits commerçants sont des sujets qui passent après." Régine pense que lors de son périple en 2013 de 5 000 km dans toute la France, Jean Lassalle a dû passer du temps à discuter avec les Français, notamment les Ligériens quand il est passé dans le département, à Saint-Etienne, Montbrison ou encore Noirétable.

D'après les données de la banque mondiale, en 2015, la ruralité concernait 20% de la population française et selon l'Insee, un Français sur deux vit dans une commune de moins de 10 000 habitants.

