Saint-Gilles annule la soirée prévue dans les arènes samedi, le temps de s'adapter au pass sanitaire

Pas de "Guinguette des arènes" ce samedi 24 juillet dans les arènes de Saint-Gilles. L'association des Festivités de la ville annule la soirée. "La mise en place du pass sanitaire dans l'urgence et avec un texte de loi édité seulement ce jour ne nous permet pas d'organiser l'évènement dans les conditions sereines" explique-t-elle dans un communiqué. Le toro-mousse du mercredi 28 juillet et le toro-piscine "Inter villes" du mercredi 4 août en revanche sont maintenus. "Ces événements connaissent un vrai succès avec plus de 700 personnes par édition, essentiellement des jeunes précisent la Ville de Saint-Gilles et le président de l'association des Festivités. "Ce seront de parfaites occasions de nous entraîner avant de finaliser l'organisation de la Feria de la pêche et de l'abricot (20 au 22 août) et la fête votive de la Saint-Gilles (25 au 29 août) que nous souhaitons maintenir de toutes nos forces."

