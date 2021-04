Confinement en Vendée : la ruée sur les autocollants 85

L'autocollant 85 est devenu un accessoire de plus en plus courant pour les nouveaux arrivants, ceux qui viennent d'autres départements ou d'autres régions passer le confinement sur la côte vendéenne. Beaucoup de ces nouveaux résidents collent ce petit autocollant sur la plaque d'immatriculation de leur voiture, avec l'espoir d’être moins visibles.

"Pour éviter les hostilités"

"Les libraires nous disent que le petit autocollant 85 que l'on met sur les plaques d'immatriculation se fait de plus en plus rare. C'est certainement pour éviter les hostilités" dit le maire de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. François Blanchet raconte : "On a eu quelques hostilités lors du premier confinement. On en a pas eu sur le deuxième. Là, il y a questionnement sur les arrivées massives de ces derniers jours. Il y a quelques tentions, quelques questions, quelques interrogations mais ont est pas dans un climat d'hostilité".