Saint-Gilles-Croix-de-Vie : une ancienne résistante fête ses 100 ans

Grosse fiesta, ce mercredi après-midi dans une maison de retraite de Saint-Gilles-Croix-de-Vie ! Il faut dire qu'on y fêtait le 100° anniversaire d'une des résidentes, ce qui n'arrive quand même pas tous les jours. Beaucoup de monde était rassemblé pour célébrer Madeleine Lainé. Résidents, personnels, famille, tous étaient sur leur 31. Au menu, champagne et gâteau, sur fonds de musique de cabaret....

Jour de fête pour la centenaire © Radio France - Philippe Rey-Gorez

La vedette du jour est connue pour son amour de ce genre de spectacle. Elle a passé la plus grande partie de sa vie en région parisienne, et y a des souvenirs précieux : « avec mes amies, on aimait bien se déguiser. Je m’étais fait une robe de _French Cancan_. Un jour, il y a des chanteurs qui sont venus voir un spectacle chez nous. Ils nous ont demandé si on voulait venir avec eux au Casino de Paris. Ils voulaient qu’on fasse le bœuf final. Ca a été mon plus beau souvenir ».

Peut-être bientôt la légion d'honneur

Quelques officiels sont aussi venu rendre hommage à Madeleine, dont le maire, François Blanchet, ou encore Marc Wozniewicz, de l’union départementale des médaillés militaires. Il faut dire que la vedette du jour pourrait bientôt recevoir la légion d'honneur. Un dossier est en cours. Car Madeleine Lainé a été résistante, quand elle avait une vingtaine d'années. Un engagement partagé avec son premier mari. Elle transportait des armes, des messages ou des tracts, notamment dans le landau de son bébé… Un épisode de sa vie qui a été découvert récemment, presque par hasard, et dont elle n'avait jamais parlé : « à Tremblay-en-France, qui s’appelait à l’époque Tremblay-lès-Gonesses, ils ont fait un livre sur la résistance, et ont voulu parler d’une femme. Mais c’est vrai que moi, je n’en parlais pas. On oublie, on refait sa vie ».

Madeleine Lainé-Blanchot, à l'époque où elle était résistante - Archives de la SFHT