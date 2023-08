Saint-Gobain PAM : deux semaines d'activité partielle supplémentaire pour certains salariés

La nouvelle a été annoncée en CSE ce mercredi 30 août 2023. Certains salariés de Saint-Gobain PAM de Blénod-lès-Pont-à-Mousson voient leur période d'activité partielle commencée le 21 août, prolongée de deux semaines, jusqu'au lundi 18 septembre. 150 salariés sont concernés pour la direction, 300 pour le syndicat CGT. Le carnet de commandes n'est pas assez rempli pour l'usine qui ne peut pas rallumer son haut-fourneau maintenant, le faire tourner au ralenti l'abîmerait.

"Les raisons sont d'ordre économique. Il y a un ralentissement de la conjoncture sur l'ensemble des pays européens. On a subi une baisse de la commande publique en matière de canalisations. Cette baisse nous touche comme d'autres industriels. Nous sommes donc contraint d'adapter notre outil industriel. Néanmoins dans ce contexte, nous avons eu de belles commandes sur le marché italien et nous attendons de belles commandes à l'exportation", selon Arnaud Treguer, directeur commercial à Saint-Gobain PAM qui reste optimiste "on estime ce coup d'arrêt temporaire puisque les besoins sur le marché français sont très importants".

"C'est une bien mauvaise nouvelle pour les salariés"

Les syndicats ont réussi à négocier le maintien du salaire des employés concernés à 84%, même s'ils plaidaient les 100%. "Pour les salariés ça fait 16% de salaire en moins par jour", explique Julien Hézard, secrétaire général CGT Saint-Gobain PAM. Certains salariés bénéficieront de formations pendant cette période. Pour rappel, une période de chômage technique a déjà commencé le 21 août et se termine le 4 septembre pour plus de 1.500 salariés Saint-Gobain PAM en Meurthe-et-Moselle (Toul, Foug, Pont-à-Mousson, Blénod-lès-Pont-à-Mousson).

"C'est une bien mauvaise nouvelle pour les salariés, et spécialement ceux des haut-fourneaux. On est interloqués, parce que le scénario de redémarrage était basé sur une activité plus forte que celle qui nous est annoncée. On est aussi inquiets, il n'y a pas plus de commande qu'au mois de juillet. On aurait préféré juillet on nous tienne le langage de la vérité et qu'on avance pas au coup par coup. C'est néfaste pour les salariés, et à l'extérieur, ça ne fait pas très sérieux", lâche Julien Hézard qui espère que les pouvoirs publics s'empareront de la situation de l'usine. Il évoque une nouvelle période d'activité partielle, durant trois semaines entre fin octobre et début novembre. La direction ne confirme pas.