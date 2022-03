Saint-Héand : disparu la semaine dernière, Jean-Marc Thélisson laisse un grand vide derrière lui

La vie a repris son cours à Saint-Héand, sauf à la salle des mariages de l'hôtel de ville, où le temps est toujours suspendu. Le drapeau tricolore est en berne, et un portrait de Jean-Marc Thélisson accueille les visiteurs dans la salle où un registre d'hommage est installé.

Henri Goutagny a les yeux très humides en sortant de la salle, où il a pris le temps d'écrire un mot à son ami de longue date. "C'est avec stupeur que nous avons appris la disparition de Jean-Marc notre ami, récite l'héandais, nous présentons toutes nos amitiés à Marie-Thérèse, ses enfants, et à l'ensemble du conseil municipal."

Jean-Marc Thélisson avait beaucoup d'amis à Saint-Héand, et avait séduit beaucoup de ses administrés. Marie-Claire ne le connaissait pas personnellement, mais sa disparition l'a beaucoup émue. "C'était un homme chaleureux qui disait toujours bonjour dès qu'il rencontrait quelqu'un, avec le sourire, il a été moteur de plein de réalisations ici. Et puis je croix qu'il avait une équipe avec lui, il ne travaillait pas seul, et ça c'est fondamental pour un élu."