Saint-Herblain : le défi de s'habiller à petit prix pour la rentrée

Chaque année, la rentrée scolaire est synonyme de dépenses, notamment pour les vêtements des enfants. Mais c'est un rituel pour la plupart des parents, qui se pressent dans les boutiques juste avant le jour J, comme au centre commercial Atlantis, à Saint-Herblain.

Le rituel des courses de rentrée

Dans la voiture, Valérie pose un sac de course rempli de vêtements. Son fils Iyed, 4 ans, montre fièrement ses chaussures neuves. "J'ai des chaussures pour marquer des buts !", s'exclame le petit garçon. Avoir de jolis vêtements pour la rentrée, c'est important pour Louise, qui passe en CM1 et a déjà choisi sa tenue : "S'il fait beau je mettrai un short, sinon, un pantalon avec une ceinture et un t-shirt à manches longues".

Laura est maman de deux jeunes enfants, Anna et Gabriel, elle est attachée au rituel des courses de rentrée : "Avoir une nouvelle tenue pour la rentrée, je trouve ça sympa et c'est un moment agréable avec les enfants, pour leur donner envie de retourner à l'école".

Pour Claire, c'est plutôt l'occasion de faire plaisir à ses deux enfants, Sarah et Antoine. "Ils y tiennent, ils n'achètent pas n'importe quoi. Moi je fais attention au prix, eux aux vêtements plus qu'autre chose", sourit la mère de famille.

Réduire au maximum le coût

Les courses de rentrée ont bien sûr un coût. Claire a dépensé près de 100 euros pour ses deux enfants. Alors pour éviter de voir les dépenses s'envoler, il faut viser les enseignes les moins chères et parfois faire des concessions. "Déjà, on fait le tri de ce qui va et ce qui ne va pas, de ce dont ils ont vraiment besoin. On ne fait pas de surplus, ça ne sert à rien", explique-t-elle. Selon l'association Familles de France, cette année, le coût de la rentrée pour un enfant a augmenté en moyenne de 4%.