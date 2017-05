Saint-Hilaire-de-Riez : comment vit une commune qui multiplie sa population par dix entre l'hiver et l'été ?

Le tourisme est un secteur clef de notre économie et il fait vivre de nombreuses communes de notre territoire, comme Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. La ville compte 11.000 résidences secondaires, 43 campings et, entre l'hiver et l'été, elle multiplie sa population par dix.

C'est ce qui s'appelle un grand écart : entre l'hiver et l'été, Saint-Hilaire-de-Riez multiplie sa population par dix, elle passe de 12.000 à 120.000 habitants ! Si on poursuit avec ces chiffres qui donnent le tournis : la ville compte 11.000 résidences secondaires (pour 5.000 résidences principales), 43 campings et elle peut accueillir jusqu'à 80.000 estivants, sans compter les résidences secondaires et les colonies de vacances. Comment gérer cet afflux de touristes l'été et comment faire vivre la commune le reste de l'année ? Ce sont les deux questions du deuxième arrêt de notre "train des législatives".

Patrick Mottier et sa femme se sont installés à Saint-Hilaire-de-Riez quand ils ont pris leur retraite. Ils habitent une grande maison avec un jardin, dans un quartier pavillonnaire. Ce qu'ils apprécient le plus ? "Le calme !", répond en premier Patrick, avant d'évoquer la luminosité de la côte Vendéenne. Un calme qui ne dure pourtant que pendant les quelques mois d'hiver. Quand arrivent les vacances d'avril et les ponts du mois de mai, c'est le début d'un bouillonnement de vacanciers qui dure jusqu'à l'automne. "Mais j'apprécie aussi toute cette vie qui revient", assure Patrick. Le retraité reconnait tout de même devoir s'adapter : "je vais faire les courses en tout début de matinée, je prends le vélo pour éviter les bouchons et pour faire renouveler mon ordonnance, j'évite de prendre rendez-vous en juillet-août, sinon, c'est vrai que c'est deux heures d'attente". Mais pour lui, ce sont de bien petits soucis comparé au plaisir de vivre à Saint-Hilaire toute l'année.

Patrick Mottier apprécie le calme de l'hiver mais aussi le tourbillon de vie de l'été à Saint-Hilaire © Radio France - Marion Fersing

Pour le maire de Saint-Hilaire-de-Riez, la déferlante des touristes est un peu plus complexe à gérer. La commune embauche 100 personnes pour l'été (en plus de ses 200 agents à l'année) : "une quarantaine de sauveteurs pour les postes de secours des plages, des saisonniers pour la voirie, l'entretient des espaces verts, des aires de pique-nique et du littoral, des renforts pour l'animation et les gros événements comme le feu d'artifice et aussi deux policiers municipaux pour régler les petites incivilités comme les gens qui font un peu trop de bruit, nous faisons aussi venir un médecin en renfort au cabinet médical", détaille le maire, Laurent Boudelier. Tout ça, ça représente des frais pour la commune, d'autant plus que la plupart des animations sont gratuites et que la taxe de séjour payée par les touristes est reversée à la communauté de communes. Mais Laurent Boudelier voit ça, avant tout, comme une chance immense pour sa commune qui attire énormément de monde grâce à sa corniche, classée depuis 1926, ses marais et sa forêt, la deuxième plus grande de Vendée après celle de Mervent.

Voilà pour l'été. Passons maintenant à l'hiver, une période au moins aussi délicate à gérer : comment continuer de faire tourner l'économie ? Comment fournir aux habitants à l'année les services dont ils sont besoin ? Comment attirer de jeunes couples et leurs familles ? Ce sont les enjeux mis en avant par l'association des professionnels investis de Saint-Hilaire.

Myriam Remaud est la patronne du restaurant "Aux piments doux", le seul qui reste ouvert toute l'année dans le bourg de Saint-Hilaire-de-Riez. Mais, pour pouvoir garder ses cinq salariés, elle a du se diversifier : "nous avons aussi une activité traiteur. Nous faisons des repas dans des salles et chez des particuliers. C'est ce qui nous a permis de sauver nos emplois à l'année". Faire travailler ses salariés 12 mois par an, c'est aussi ce que voudrait pouvoir faire Damien Guibert, le patron du camping "Les écureuils". "Mais, comme je suis en zone submersible, je ne peux ouvrir que de début avril à fin septembre. Je ne peux pas garder mes saisonniers au delà de huit mois". Et, le problème, c'est que le reste de l'année, ils sont au chômage : "ce sont des gens qui ne souhaitent plus aller faire la saison d'hiver à la montagne et, le problème, c'est qu'il ne trouvent pas d'activité de complément pendant l'hiver. Déjà, il n'y a pas grand chose et encore moins dans leur secteur".

Philippe Fouquet, Myriam Remaud et Damien Guibert de l'association des professionnels investis © Radio France - Marion Fersing

Parce que, des emplois à l'année, il y en a à Saint-Hilaire. Des emplois plus qualifiés dans l'immobilier ou l'informatique par exemple. Sauf que là, ce sont les candidats qui manquent explique Philippe Fouquet, le président de l'association des professionnels investis, lui-même chef d'une entreprise du bâtiment. "Les gens ne veulent pas venir à cause de l'éloignement de Saint-Hilaire, que ce soit par la route ou par le train. Il manque aussi un lycée à proximité, des médecins"... Pour l'instant, la ville compte un médecin généraliste pour 1.200 habitants l'hiver et aucun spécialiste. "Et les jeunes médecins n'ont pas envie de venir s'installer parce qu'il manque des infrastructures, c'est un cercle vicieux", poursuit Philippe Fouquet. Il souligne aussi le manque de logements à l'année sur Saint-Hilaire, alors que la ville peut accueillir jusqu'à 80.000 estivants.

Laurent Boudelier, le maire de Saint-Hilaire-de-Riez © Radio France - Marion Fersing

Alors, petit à petit, c'est en train de s'arranger. Un centre aquatique est en construction, une grande salle de spectacle doit ouvrir fin 2018, "nous l'attendons avec impatience", souligne Patrick Mottier, qui est aussi président de l'association Pays de Vie accueille. "Il y a aussi le cinéma qui attire énormément de monde à Saint-Gilles-Croix-de-Vie", ajoute le maire, Laurent Boudelier. "Il y a un objectif sur le pays de Saint-Gilles, c'est de garder nos fidèles résidents principaux sur notre territoire". C'est aussi l'objectif de Patrick Mottier avec son association : "toutes nos animations font vivre les petites sociétés qui nous fournissent le matériel, l'orchestre, la nourriture, les traiteurs,etc." Un cercle vertueux dans ce cas-là qu'il voudrait encore accentuer. Il souhaiterait aussi davantage de commerces dans le bourg, comme les membres de l'association des professionnels investis. Eux se posent aussi la question de tout ce qui est services à domicile dans une commune où plus de 50% des résidents sont des retraités. "Le soucis, c'est que nous avons maintenant une image de station balnéaire vieillissante", explique Philippe Fouquet, "ce n'est pas très attirant pour les jeunes. Et c'est dommage, parce que je peux vous dire qu'on est très très bien sur Saint-Hilaire-de-Riez et toute l'année !"

L'un des enjeux de Saint-Hilaire : protéger la corniche et le sentier littoral avec des centaines de milliers de visiteurs © Radio France - Marion Fersing

