Saint-Hilaire-de-Riez : les nageurs sauveteurs de la SNSM sont déjà sur la plage.. pour s'entraîner !

La SNSM organise en ce moment un stage de formation pour de futurs maîtres nageurs sauveteurs, à Saint-Hilaire-de-Riez. Ils sont 17 à s'entraîner sur la plage de la Parée Préneau depuis dimanche dernier. Les jeunes sont obligés de suivre ces ateliers pour pouvoir surveiller nos plages cet été.

Ils sont une dizaine à s'élancer dans l'eau, combinaison sur le dos et bouée jaune à la main. L'exercice consiste à mimer le sauvetage d'une personne qui se noie. Alexandre, 22 ans, sort avec le sourire : "la mer est un peu froide mais très très bonne, on prend beaucoup de plaisir".

Cet étudiant originaire de la capitale en convient, c'est un stage très fatiguant. "Ça demande beaucoup d'engagement, il faut vraiment être physique, explique Alexandre. Ils nous poussent à nous dépasser et sortir de notre zone de confort."

Un stage nécessaire pour surveiller les plages l'été prochain

Comme Alexandre, ils sont 17 garçons et filles, âgés de 18 à 32 ans, à s'entraîner sur la plage de la Parée Préneau à Saint-Hilaire-de-Riez. Venus de la région parisienne, ils ont une semaine pour s'immerger dans le secourisme en mer. Ce stage est indispensable pour l'obtention de leur diplôme.

Laurent Maugan, le directeur du centre de formation de la SNSM à Paris, est le superviseur du stage. "Les jeunes vont apprendre toutes les techniques d'approche des victimes, passer les barres de vagues, récupérer la personne, lui attacher la bouée et la remorquer sur la plage, explique Laurent Maugan. Normalement ces exercices, on les mène en piscine ou dans la Seine, là on a la mer, ses courants, ses creux".

Autre exercice périlleux sur la plage de Saint-Hilaire-de-Riez : sortie en mer avec le bateau. © Radio France - Aurore Jarnoux

Mélanie et Gabriel eux aussi font partie du groupe. Ils ont, comme Alexandre, les traits tirés mais l'envie est toujours bien présente. "On se dépasse, il y a un vrai esprit de groupe", souligne Mélanie. Et la jeune fille glisse en souriant : "sur les vedettes et les zodiacs, ça fait quand même pas mal d'effet sur la plage".

La SNSM regroupe plein de choses qui correspondent vraiment, pour des jeunes comme nous, à ce qu'on a envie de faire : du sport, être dans la mer et secourir des gens"- Gabriel

Laurent Maugan regarde tout son petit monde en souriant. Pour lui, on est bien loin de l'image véhiculée par une célèbre série américaine. "Pour éviter que ça nous colle à la peau, les bouées rouges d'Alerte à Malibu ont été remplacées par des frites jaunes, s'amuse Laurent Maugan. Ça casse bien le mythe de Pamela Anderson et Mitch Buchannon."

Pour le directeur du stage, devenir nageur sauveteur demande une certaine exigence. "Ce cursus, c'est quasiment 400 heures de formation, rappelle Laurent Maugan. La motivation, il faut la garder du début jusqu'à la fin, il faut toujours être en forme, prêt physiquement et mentalement."

On est là pour les aider, on essaie de dédramatiser le milieu. Le tout, c'est qu'ils prennent conscience du danger tout en étant capables de le surmonter" - Laurent Maugan

Mais cette implication demandée peut en décourager certains. Au départ, Laurent Maugan avait retenu quarante dossiers pour suivre cette formation de nageurs sauveteurs. Aujourd'hui, ils ne sont que 17 sur la plage de Saint-Hilaire-de-Riez.

La SNSM compte 32 centres de formation en France. L'été, elle envoie en moyenne 1400 maîtres nageurs sauveteurs sur les plages de l'hexagone.