Saint-Hilaire-du-Maine : le parc éolien enfin inauguré !

Enfin ! Après 8 ans de travail, les habitants de Saint-Hilaire-du-Maine ont inauguré samedi 2 octobre leur parc éolien. Le projet mêle association citoyenne et entreprise privée : les Vents citoyens, lancés en 2014 et l'entreprise Abowind. Les premiers détiennent 25 % du parc et la seconde 75 %, et en gère l'exploitation.

"C'est l'aboutissement d'un travail collectif avec les citoyens mayennais et les collectivités locales", sourit Gérard Quiton, vice-président de l'association Vents citoyens, qui porte le projet depuis ses débuts. "Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que le vent tourne, qu'il fasse tourner les éoliennes et ramène des dividendes, que l'on se partagera selon la proportion de capital entre nous et Abowind."

Près de 400 personnes ont participé au financement

La société Abowind a été mandatée par le conseil municipal. Depuis 2012, Gaël Millet est le responsable d'Abowind en charge du projet mayennais. "Enfin, ça se concrétise et d'une façon aussi belle, avec un enthousiasme partagé avec autant de personnes."

Près de 400 personnes ont participé au financement des éoliennes, qui commencent tout juste à tourner tout près de chez Jean-François. "Je préfère avoir des éoliennes plutôt qu'une prison ou une centrale nucléaire, tout simplement."