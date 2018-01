La Vergne, France

Dans son répertoire, Christelle Maitre, fondatrice de l'association, a les numéros d'une dizaine de familles d'accueil mais aujourd'hui, elle ne peut plus appeler personne car toutes les places sont prises. L'association Félins en détresse qui s'occupe actuellement d'une quarantaine de chats se retrouve donc à "devoir dire non" explique Anne Goubard, bénévole, quand une personne appelle pour signaler un chat errant ou des chatons, "cela nous fait mal au cœur de savoir des chats dans la rue ou des chats blessés mais cela met en péril l'association et les autres chats".

Un accueil de quelques semaines à plusieurs mois

Félins en détresse a donc besoin de familles d'accueil pour s'occuper temporairement des chats ou des chatons le temps qu'ils soient adoptés. Cela peut être pour quelques semaines le temps de "mettre le chat en quarantaine" ou bien cela peut aller jusqu'à plusieurs mois car "on ne sait pas quand un chat va être adopté", explique Christelle Maitre.

L'association Félins en détresse ne veut plus revivre la crise de l'été dernier, elle du gérer une centaine de chats errants. Christelle Maitre en a hébergé 28 chez elle, "il y en avait dans les chambres, dans la salle de bain, c'était l'apocalypse" raconte-t-elle. L'association, fondée en mars 2015, avait pour objectif premier la stérilisation des chats errants mais leur mission s'est rapidement étendue à la prise en charge de ces chats abandonnés.

Des chats pucés, vaccinés et stérilisés avant adoption

Les chats sauvés sont pucés car "c'est obligatoire depuis 2012", précise Anne Goubard. Ils sont également vaccinés et stérilisés, s'ils sont assez grands, avant d'être adoptés. Pour un chaton, l'association demande 75 euros, 140 euros pour un chat adulte. Ce qui couvre un partie des frais vétérinaires. L'association Félins en détresse dépense plusieurs milliers d'euros chaque année pour les opérations et les stérilisations des chats. Les bénévoles organisent des lotos, des brocantes mais aussi des ventes d'objets pour s'autofinancer.

Mais la fondatrice Christelle Maitre, le reconnait, la tâche est immense : "Parfois on a envie de baisser les bras mais cela dure trois secondes et puis on continue. C'est un piège car on travaille avec du vivant, ce sont des animaux. On a envie de tous les sauver mais on ne pourra pas. On se démène avec les moyens que l'on a mais il faut aussi se protéger" .

Christelle Maitre aurait bien une idée pour endiguer le problème des chats errants. Que chaque commune de la communauté de communes de Val de Saintonge nomme un référent et commence par recenser les chats errants pour identifier les besoins. "La stérilisation est la méthode la plus douce" pour régler le problème.