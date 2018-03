Saint-Jean-d'Angély, France

Ce château construit en 1850 compte au total 3 niveaux, avec 5 bureaux, 20 chambres, un secrétariat et des locaux de stockage. Depuis le départ de l'ADSEA 17 en Juin 2016, ( l'association départementale de Sauvegarde de l'Enfance et de l'Adolescence e Charente Maritime ), le château était inoccupé. Avec d'importants frais de chauffage et de fonctionnement, la mairie de Saint-Jean-d'Angely propriétaire du château a décidé de le vendre.

"Il faut pouvoir fixer de l'activité économique sur ce site à proximité de l'A10..."

La municipalité s'est tournée vers le site agorastore.fr. Une plate forme spécialisée depuis 2005. A l'origine, des meubles, des bureaux, des ordinateurs de collectivité locales étaient vendus aux enchères, puis des véhicules ... et depuis 3 ans, des biens immobiliers comme le moulin de Fleurac en Charente cédé par la département. Actuellement un terrain constructible est également disponible sur l'ile d'Oléron. Des biens souvent vendus pour renflouer les caisses des municipalités, mais à Saint-Jean-d'Angely, un projet est surtout souhaité derrière par la maire Françoise Mesnard. "Il faut pouvoir fixer de l'activité économique sur ce site à proximité de l'A10, je souhaite que l'acheteur transforme le château en hôtel, avec à la clef de l'emploi."

Un projet souhaité par la municipalité qui sélectionne les potentiels repreneurs. Sur une centaine d'intéressés, seuls une douzaine ont visité le château, des français, des belges et même des hollandais. L'enchère ouvrira le 2 Avril à midi pour se terminer le vendredi 6 Avril à 16 heures. L'argent récupéré par cette vente servira à la revitalisation du cœur de ville, avec une aide financière particulière pour la restauration des maisons à colombage.