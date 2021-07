Saint-Jean-de-la-Ruelle : la police municipale désormais équipée de caméras-piétons

Le commissariat de Saint-Jean-de-La-Ruelle s'ajoute à la liste des policiers municipaux équipés de caméras-piétons. Ce sont les forces de l'ordre qui en avaient fait la demande auprès de la marie. Depuis deux semaines, elles ont donc la possibilité de filmer leurs interventions. Le but est avant tout de "pacifier les relations avec les citoyens" a-t-on entendu plusieurs fois lors de la visite du maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle au commissariat, ce mercredi 28 juillet.

une petite caméra jaune

Cette petite caméra jaune vient se fixer sur le gilet pare-balle des policiers municipaux. Ils la portent toute la journée et la déclenchent lorsqu'ils l'estiment nécessaire. Pour cela il suffit de tapoter dessus avec le doigt "deux appuis on déclenche la caméra, ça filme en continue et ça commence à enregistrer 30 secondes avant qu'on appuie et ça continue d'enregistrer 30 secondes après avoir arrêté l'enregistrement" précise l'officier Rodriguez. Lorsqu'ils rapportent la caméra, les policiers la posent sur une base. Les images se déchargent et alimentent un journal de bord propre à chaque matricule de policier. En l'empruntant, ils se sont identifiés à l'aide d'un badge. Les vidéos sont conservées pendant six mois, le journal de bord ne s'efface pas : "on y trouve toutes les interactions, quand on allume la caméra, quand on l'éteint, tout est enregistré" ainsi personne ne peut supprimer une vidéo et que cela passe inaperçu.

7.000 euros d'investissements

Mises en place depuis deux semaines, les caméras permettent des rapports plus sereins avec les citoyens, assurent les policiers. Christophe Chaillou, maire de la ville explique pourquoi il a accepté de développer ce projet de 7.000 euros, financé à 2.000 euros par l'Etat : "il y a d'abord les stationnements anarchiques aux abords des écoles, on nous demande des policiers et quand il y a des PV on a des réactions assez vives". Il évoque aussi les outrages à agents, pour lesquelles les vidéos pourraient être utilisées auprès de la justice, et les conflits de voisinages, qui occasionnent souvent des haussements de ton.