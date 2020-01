Saint-Jean-de-Luz : des lycéens de Ramiro Arrue fabriquent des sacs pour les animaux blessés en Australie

Saint-Jean-de-Luz, France

Les 18 élèves en terminale au lycée Ramiro Arrue à Saint-Jean-de-Luz viennent en aide aux animaux touchés par les incendies en Australie. Pendant toute une journée, ils ont confectionné une soixantaine de sacs en coton destinés aux associations australiennes.

Les associations avaient en effet lancé un appel après la mort de plusieurs millions d'animaux dans les violents incendies qui ont touché le continent. Ces associations demandaient un renfort de sacs en coton, car plusieurs bébés animaux, notamment des bébés kangourous, se retrouvaient sans leur mère pour les protéger.

Maxime et Oihana et tous leurs camarades ont confectionné une soixantaine de sac en coton pour sauver les bébés animaux Australiens © Radio France - Anthony Michel

C'est à cet appel que la professeure Catherine Uranga a souhaité répondre. Elle a donc suivi ce que demandait l'association avec laquelle elle était en contact, et a donc fait fabriquer une soixantaine de sacs, de deux modèles différents. "On a pris deux modèles de poche, plutôt pour des kangourous un peu plus grands, puisqu'on sait qu'ils ont reçu énormément de poches plus petits. Ce sont des systèmes de poches qui s'accrochent à des supports, ou à des portes manteaux, ou à une chaise. Sinon il y a un deuxième modèle dans lequel on peut en glisser plusieurs sur une tringle et ils sont suspendus au dessus du sol."

Ce projet, elle l'a proposé à ses élèves, qui ont répondu immédiatement oui. C'est le cas de Maxime, 20 ans. "Ça me tient pas mal à cœur, parce que comme tout le monde, j'ai vu des images sur internet et ça attriste, c'est dommage que tout ça arrive. C'est toujours cool de participer à quelque chose de bienveillant comme ça".

En une journée, la soixantaine de sacs était prête à être envoyé direction d'abord le parc Australien avant de partir à l'autre bout du monde. © Radio France - Anthony Michel