Saint-Jean-de-Luz : le projet de l'îlot Foch se précise

On sait un peu mieux à quoi va ressembler le futur îlot Foch à Saint-Jean-de-Luz. Le maire Jean-François Irigoyen a donné un point presse ce mercredi, alors que le projet urbain imaginé il y a sept ans reste critiqué par l'opposition et des riverains, notamment le futur parking souterrain. Les premiers travaux démarreront dans 15 jours, pour une livraison du parking envisagée en 2023.

Le nombre de places du parking souterrain n'est pas définitif

Le futur parking souterrain, au cœur d'un bras de fer avec des riverains et l'opposition, doit selon les vœux de la mairie intégrer 450 places publiques sur sept niveaux, avec une entrée avenue de Verdun. En contrepartie, trois parkings de surface de 150 places au total seront supprimés (Foch, Jauléry et Corsaires), et deux parkings relais aménagés à Layatz et à Chantaco.

Un point noir pour l'association de riverains Gardena, qui a lancé une pétition en ligne contre ce qu'elle appelle un "aspirateur de voitures". Une polémique stérile pour le maire qui indique que le nombre de places et d'étages n'est pas fixe et sera à affiner avec le - ou les - futur délégataire. "On ne peut plus rester avec toutes ces voitures, cet espace goudronné. Le but est de rendre l'espace aux piétons" martèle Jean-François Irigoyen.

La modélisation de l'entrée du futur parking souterrain. - Mairie de Saint-Jean-de-Luz

Plan vélo et végétalisation

Une voie cyclable sera intégrée dans le futur plan vélo avec plusieurs zones de stationnement prévues pour les deux-roues. Mais surtout, des traversées piétonnes, inexistantes aujourd'hui, seront créées entre la gare et l'avenue de Verdun, avec un élargissement du trottoir qui passera de 1,5 à 8 mètres sur cet espace. "On va augmenter les surfaces d'espaces verts de plus de 1.200 m2, on aura a peu près 5.000 m2 au total, explique David Abéradère, architecte paysagiste. On va planter plus de 150 arbres complémentaires, ils seront adaptés aux conditions météo, le vent et les embruns." Un "théâtre de verdure" doit être aménagé du côté du Monument aux morts.

"On a gardé la place Foch minérale parce que c'est un espace dédié à l’événementiel et qui doit rester disponible" complète Pablo Samaniego, architecte de l'agence Samazuzu en charge de l'aménagement de l'espace public.

La modélisation des futures traversées piétonnes depuis la gare. - Mairie de Saint-Jean-de-Luz

10 logements sociaux et 11 logements privés

Autre gros changement, le volet immobilier avec l'îlot Lamarain, racheté par le promoteur Carmen et Eiffage. Il prévoit la création de 10 logements sociaux et 11 logements privés, mais aussi un hôtel de 57 chambres sur deux niveaux classé 4*. Le Garage actuel restera un lieu "festif" couvert, entouré de cinq commerces supplémentaires.

"Tout cet îlot composé du Garage, de l'îlot Fraysse et de l'ancien parking Jauléry va devenir une seule et même entité, qui va être déplacé pour élargir la rue Marion Garay qui va devenir une véritable rue commerciale." détaille Luc Vaichère, architecte en charge du projet privé.

Lancement des travaux dans 15 jours

Prochain étape, le lancement dans 15 jours des travaux pour le dévoiement des réseaux, indique la mairie. Puis le délégataire du parking sera choisi lors du 2e trimestre 2021 et les travaux lancés après l'été. La livraison du parking souterrain est prévue en 2023.

Au total, le projet coûtera 3,2 millions d'euros à la Ville en terme d'aménagement urbain, avec un apport de 2,8 millions suite à la vente du parking Jauléry au promoteur privé. Le reste sera issu de subventions, en cours de recherche.