Saint-Jean-de-Luz : les opposants au "Carlos Lafitenia" abandonnent leur rassemblement

Des transats, un bar et une ambiance musicale ont été installées à quelques mètres au dessus de la plage publique.

Pas de rassemblement, ce jeudi 12 août, sur la plage de Lafitenia à proximité du nouveau bar festif qui a ouvert ses portes mi-juillet. Les organisateurs ont jeté l'éponge, après avoir supprimé leur pétition qui avait rassemblé près de 25 000 signatures. Le propriétaire du bar et futur camping a assigné plusieurs d'entre eux en diffamation puis menacé de représailles judiciaires en cas de pertes de chiffre d'affaire le soir du rassemblement.

On espère que la justice va se faire et dans de bonnes conditions

- Frédéric, signataire de la pétition

Les espoirs des opposants reposent désormais sur la mairie : le maire aurait saisi le procureur pour des constructions non autorisé. "On espère voir que la justice est respectée et qu'on ne peut pas faire ce que l'on veut, n'importe où", lâche Fréderic, l'un des signataires de la pétition.

La pétition, désormais retirée, pointait du doigt un non-respect de l'environnement par les travaux "colossaux" réalisés. "Pour la saison 2021, aucun aménagement ne devait se faire, seul un food-truck avait été autorisé, poursuit-il. En juin, on a commencé à voir des gros travaux d'aménagements et notamment la création d'une plage artificielle. Des arbres ont aussi été coupés."

Le terrain de deux hectares est en longueur. Il descend jusqu'à quelques mètres de la plage publique. © Radio France - Paul Sertillanges

"Il y a des branches, effectivement, mais pas d'arbres coupés", assure Charles Cuxac, le propriétaire du bar festif - et à la fin de l'année du terrain. Selon lui les coupes réalisées datent d'avant son arrivée et depuis, seul du débroussaillage a été fait. Il ajoute que la plage a remplacé des pierres concassées.

"Je n'ai pas fait de travaux"

"Les seuls travaux que j'ai fait, ce sont des travaux d'étude, clame-t-il. Mon géotechnicien est en train d'analyser quelles sont les méthodes qui permettraient de préserver la colline. Comme je dis en immobilier : la façade n'appartient pas à ceux qui l'ont acheté, elle appartient à tous ceux qui la voient."

Charles Cuxac, devant son futur camping. © Radio France - Paul Sertillanges

L'expert judiciaire assure ne pas dénaturer le lieu et respecter les contraintes. "La mairie m'avait dit de ne pas mettre de béton, pas mettre de terrasse en bois, continue-t-il, et le reste, c'est naturel. J'ai mis du sable, c'est naturel !"

Quand l'on a en face de soi un propriétaire richissime, ça fait peur

- Peio Etcheverry-Ainchart, conseillier municipal d'opposition

Les opposants au projet sont soutenus par le groupe d'opposition à la mairie Herri Berri, dont fait partie Peio Etcheverry-Ainchart. "Ils ont finalement dû reculer sont la menace de diffamation, déplore-t-il, mais on le comprend puisque quand l'on a en face de soi un propriétaire richissime avec une batterie d'avocats et que nous, on est un petit collectif de citoyens, ça fait peur."