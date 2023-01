Saint-Jean-de-Luz : questionnements autour de découvertes sur le chantier de l'îlot Foch

C'est une découverte à laquelle il ne s'attendait pas : le maitre d'ouvrage du chantier de l'îlot Foch à Saint-Jean-de-Luz a trouvé les restes d'un blockhaus lorsque les machines sont tombées dessus. "Il y a toujours des surprises sur le chantier, lance Daniel Hiribarren, le président de l'entreprise Carmen Immobilier. Il y avait une grosse quantité de ciment, des fondations grossières, donc on travaillé trois ou quatre jours de plus" pour le mettre en pièces. De quoi faire bondir l'association culturelle et historique Jakintza, qui demande des précisions sur le chantier.

Des colonnes mystérieuses... en réalité pieux de chantier

Le week-end dernier, ce sont des colonnes sortant de terre qui ont à leur tour suscité des interrogations. Vestiges de l'ancien port ou pilotis d'immeubles depuis disparus ? "Il s'agit seulement de pieux de chantier coulés depuis une plateforme d'origine, répond Daniel Hiribarren, que nous sommes en train de terrasser. On remet donc les pieux à niveau."

Les pieux signalés ce week-end font partie du chantier selon le maître d'oeuvre © Radio France

Au fil de l'avancée du terrassement, ces pieux vont émerger du sol à divers endroits du chantier, sur ses bordures. Ils servent à consolider la structure avant la construction des fondations centrales. Une fois les premiers niveaux du parking souterrain construits, il faut donc couper les parties émergentes.

Bisbille autour du blockhaus

Quant au blockhaus, le maître d'ouvrage l'assure : "il s'agissait seulement de fondations grossières, il n'y avait rien dessus, pas une inscription", lance le président de Carmen Immobilier. L'association Jakintza, de son côté, réfute en bloc : "on ne peut pas parler de fondations d'un blockhaus mais de son fonds, affirme son président Guy Lalanne. Dans chaque blockhaus, il y a un numéro et une appellation, on aurait aimé savoir si elle y était, la prendre en photo." "Il ne s'agit pas de dire que nous voulons conserver ce blockhaus mais d'en avoir des traces pour l'Histoire", ajoute le vice-président de l'association, Xavier Larramendy.

LE blockhaus apparait sur un plan de fin 1946 © Radio France

Jakintza assure par ailleurs avoir alerté les services de l'urbanisme sur la présence de ce blockhaus, puisqu'il était référencé sur une carte datant de 1946. "On s'étonne que l'entreprise mobilisée sur le chantier n'ait pas eu l'information, souligne Xavier Larramendy, et que les sondages des sous-sols n'aient été faits qu'autour." C'est aussi ce point qui le pousse à s'interroger sur les problématiques de sécurité : "il y avait un canon dans ce blockhaus, donc des obus, lance-t-il. Est-ce que les Français les ont tous enlevé après guerre ? On n'a pas la réponse." Le maitre d'ouvrage du chantier, de son côté, assure que toutes les mesures ont été prises pour assurer à la fois la sécurité du chantier, et celle du parking et du bâtiment qui doit le surplomber, une fois terminés.