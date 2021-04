Saint-Jean-de-Luz : une polémique autour du rachat d'un camping à Acotz

C'est sur la page Facebook "Akoztarrak" que la polémique a vu le jour. "Le camping Playa a été vendu à un groupe d'investisseurs biarrots [...], ils ont le projet de création pour cet été d'un restaurant-bar, boîte de nuit type blue cargo." Une habitante du quartier d'Acotz révèle que le camping familial, au décor de rêve, change de main. D'après la rumeur, les nouveaux propriétaires auraient pour projet de transformer le site en lieu de fête. Faux, répondent le maire et l'ancien propriétaire.

Le camping Playa donne sur la Plage de Lafitenia © Radio France - Nina Valette

Acotz, le nouvel Ibiza ?

C'est Erika Sellier, une habitante d''Acotz qui a révélé le sujet sur le page Facebook. "Ici, l'état d'esprit c'est le camping familial , c'est pas les campings avec les micros, les cours anaérobique. C'est tout ce qu'on déteste. Les gens viennent à Acotz pour la quiétude", insiste l'administratrice de la page Akoztarrak.

Les gens viennent à Acotz pour la quiétude - Erika Sellier, une habitante du quartier

Erika Sellier refuse de voir ce quartier familial devenir un lieu de fête © Radio France - Nina Valette

Au fur et à mesure, elle trouve des informations sur l'ouverture d'un lieu plus festif que le précédent, pour son plus grand désespoir. "C'est la publication d'une offre d'emploi de 10 serveurs, avec stipulé "bar, tapas et musique" qui nous met la puce à l'oreille. Ça veut dire quoi "musique"? Fort ? Pas fort ? Boîte de nuit ? On est très vigilants sur le type d'exploitation qu'il va y avoir sur le terrain", prévient Erika Sellier.

Il y a un peu d'emballement

Devant l'emballement sur les réseaux sociaux, le maire a envoyé un mail aux nouveaux propriétaires pour éclaircir certains points. En revanche, il est très clair, la boite de nuit c'est non. "Aujourd'hui, le projet n'ira pas plus loin que ce qui se faisait avant. Une boite de nuit, il faut une autorisation de la préfecture, et moi je ne donnerai pas l'autorisation. Ici les clients viennent pour se reposer et pas pour avoir du bruit toute la nuit, il faut qu'on reste très vigilant sur ce site", répond Jean-François Irigoyen, le maire de Saint-Jean-de-Luz. D'autant plus que la zone protégée ne permet pas de nouvelles constructions. Ils vont devoir faire avec les structures déjà existantes.

Jean-François Irigoyen, le maire de Saint-Jean-de-Luz veut calmer les esprits © Radio France - Nina Valette

D'après l'élu, les propriétaires ne vont pas exploiter le site avant l'année 2022. "En attendant, ils vont installer un Food Truck pour la restauration rapide". Un projet qui inquiète également Erika Cellier. "Sur l'annonce ils parlent de 300 couverts, ça veut dire énormément de voitures qui stationnent alors que c'est déjà extrêmement compliqué de stationner ici l'été", s'agace l'habitante du quartier.

C'est n'importe quoi cette polémique - Valentin Larreguy, l'ancien propriétaire du camping

Depuis le début de la polémique, Valentin Larreguy est très remonté. L'ancien propriétaire du camping ne comprend pas l’emballement autour de cette histoire. "Ils vont faire un camping haut de gamme avec des mobile-homes plus modernes, qui vont se fondre dans le décor. Je pense qu'il y a surtout beaucoup de jalousie".

Valentin Larreguy, l'ancien propriétaire ne comprend pas la polémique. "J'ai choisi de vendre pour un projet sérieux, quitte a vendre moins cher" © Radio France - Nina Valette

Les nouveaux propriétaires n'ont pas répondu à nos sollicitations.