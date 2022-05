Saint-Jean-de-Luz : une rue inaugurée au nom de Maria Meharra, reine des Kaskarot

Maria Meharra, reine des Kaskarot de 1769 à 1818, a désormais une rue à son nom, à Saint-Jean-de-Luz. La mairie l'a inaugurée ce samedi midi en grande pompe, après plusieurs mois de travail avec l'association Les Bask'Elles et l'historien Jacques Ospital.

"Rue Maria Meharra - Reine des Kaskarot de Saint-Jean-de-Luz" : voilà les mots inscrits, en français et en basque, sur la plaque de rue qui porte désormais le nom de cette femme, qui a régné pendant près de 50 ans sur son peuple. Saint-Jean-de-Luz a choisi depuis ce samedi de la mettre à l'honneur, au terme de plusieurs mois de concertation avec l'association Les Bask'Elles, qui milite pour la féminisation des noms de lieux publics. La ruelle située entre les rues de la République et de la Baleine, qui n'avait pas de nom, porte désormais le sien. Une inauguration qui s'est déroulée au son de la banda Kaskarot, avec une marionnette géante, pour un défilé dans le centre-ville.

Un lieu emblématique pour une personnalité hors norme

C'est l'historien Jasques Ospital qui a identifié le lieu : "au départ, les Kaskarot ne vivaient pas dans ce quartier, ils y ont été rapatriés quand l'hôtel d'Angleterre a été construit, explique-t-il. C'était _important que l'on trouve un lieu au cœur de l'endroit où ils vivaient pour leur rendre hommage_".

Le choix de Maria Meharra "était une façon de faire l'unanimité" parmi différentes pistes de noms féminins évoqués initialement avec l'association Les Bask'Elles. "Maria Meharra était une personne humble, pauvre, excessivement intelligente, lance l'historien. C'est elle qui _assurait l'interface entre sa communauté et la population_".

Pendant près d'un demi-siècle, c'est elle qui permet l'intégration des Kaskarot à Saint-Jean-de-Luz. "Symboliquement, elle a un poids différent, explique Michaella Clapisson de l'association Les Bask'Elles. Elle est issue d'un peuple largement discriminé, elle a permis de trouver un équilibre entre les populations et la paix sociale".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Féminiser les lieux publics

"Toutes les femmes qu'on cherche à mettre en lumière ont une part exceptionnelle, lance Michaella Clapisson. _On travaille beaucoup depuis 2020 pour trouver des profils de femmes qui puissent avoir un intérêt suffisant pour être utilisées pour un toponyme_. A Saint-Jean-de-Luz, il y avait déjà une prise de conscience avec un pourcentage de noms de rues féminins plus élevé qu'au niveau national". Selon l'association, cela environ 10% des rues de la ville, contre 5% environ en France.

"On est encore bien loin de l'égalité parfaite au niveau des rues et boulevards, mais il y en a, lance Nathalie Morice, l'adjointe au maire déléguée notamment à la lutte contre les discriminations. Mettre en lumière une femme qui a marqué la ville avec ses coutumes et traditions, c'est un honneur pour notre ville".