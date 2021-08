Saint-Jean-de-Monts : Kevin Mayer anime une initiation au décathlon ouverte au public

Ils étaient plusieurs centaines réunis autour de la plage des Oiseaux à Saint-Jean-de-Monts ce dimanche. Le but, apercevoir Kevin Mayer, vice-champion olympique de décathlon à Tokyo. La Mayer Experience propose une forme d'initiation à cette discipline sportive.

Ils étaient nombreux à être curieux ce dimanche sur la plage des Oiseaux à Saint-Jean-de-Monts pour essayer d'apercevoir Kevin Mayer. le vice-champion olympique animait une initiation au décathlon, sa discipline sportive. Il s'agit de dix épreuves d'athlétisme différentes combinées pour un concours.

250 personnes s'étaient inscrites en amont pour prendre part aux exercices sportifs qui ont eu lieu toute la journée de dimanche. Parmi eux, Marcelin, il n'a que 11 ans mais s'entraîne déjà pour devenir un athlète du décathlon. "Kevin Mayer est venu me coacher, donc ça m'a donné de la force pour lancer le javelot plus loin", lâche-t-il tout sourire.

Précieux conseils

Le vice-champion olympique a été invité par les participants à faire quelques démonstrations, comme avec son lancer de javelot. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Ce jeune est venu avec son entraîneur et sa mère depuis la Creuse pour l'évènement. Il ne fallait pas rater ce moment pour ce petit groupe. "Je l'avais déjà vu à la télévision mais jamais en vrai, ça fait bizarre", s'étonne le jeune garçon. Le vice-champion olympique lui glisse quelques conseils, et montre la marche à suivre. Marcelin s'élance et lance un cri avant de voir son javelot partir vers la mer.

Des enceintes laissent résonner une musique tonique sur la plage. Les épreuves s'enchaînent par petits groupes toute la journée. "Avoir un professionnel qui s'exprime comme ça c'est vraiment top", s'enthousiasme Antoine Giraud, l'entraîneur de Marcelin. Une occasion rare, et Kevin Mayer en profite pour glisser quelques blagues et mettre une bonne ambiance dans les rangs.

Les élèves de tous les âges écoutent avec une oreille attentive les conseils du vice-champion olympique. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Lancer de professionnel

Dans la foule massée autour, des gens venus spécialement pour l'occasion, mais aussi des vacanciers surpris de cet attroupement. "C'est qui ?", demande un homme protégé par une casquette d'un rouge vif. Sur la promenade située en hauteur par rapport à la plage, de nombreuses familles dégainent les portables pour prendre des photos.

L'objectif est de repartir avec une photo du vice-champion olympique pour certaines des personnes massées autour des activités. © Radio France - Matthieu Bonhoure

"Il est là ! Habillé tout en bleu", s'exclame Marc en pointant du doigt Kevin Mayer noyé dans une foule de t-shirt jaune. Ce père de famille est venu avec ses deux enfants, tout aussi excités que lui à l'idée de voir cet athlète en action. Ils ont de la chance, le vice-champion olympique s'apprête à lancer un disque. Sans trop forcer, l'objet file bien plus loin que les lancers précédents.

Sous le soleil, les curieux n'en démordent pas pour tenter d'apercevoir Kevin Mayer. © Radio France - Matthieu Bonhoure

Les épreuves continuent toute la journée. Alors que le vice-champion olympique sort des grilles. Un groupe commence à se former derrière lui pour essayer de grapiller une photo. Il se met alors à courir, mais avec sa foulée il distance facilement les personnes qui essaient de le suivre.