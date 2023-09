Saint-Jean-de-Monts planche sur son nouveau front de mer

Saint-Jean-de-Monts étudie le réaménagement de son célèbre font de mer. La ville consulte les habitants pour embellir l'avenue et l'esplanade de la mer. Il existe un questionnaire en ligne et, ce lundi 18 septembre, les Montois(es) ont rendez-vous à 18h au départ d'Odyssea pour une réunion publique sous forme de ballade. Il sera question de mobilier urbain, de propreté, mais l'une des questions les plus épineuses est la cohabitation entre les multiples usagers du quartier : voitures, vélos et piétons.

Les Montois(es) peuvent aussi donner leur idées dans cette boîte installée sur le front de mer © Radio France - Yves-René Tapon

"La rénovation de l'esplanade de la mer dans les années 90 a transformé l'image de Saint-Jean-de-Monts, car auparavant, c'était quasiment une quatre voies dédiée à la voiture, rappelle la maire Véronique Launay. Depuis, des espaces sont dédiées aux cyclistes ou aux piétons mais "le mobilier est vieillissant, des cohabitations d'usagers sont parfois difficiles. L'idée est donc de voir avec les Montois comment améliorer cela".

"La séparation vélos-piétons doit être accentuée", un habitant

"On voit des vélos et des trottinettes venir sur le remblai alors qu'ils n'ont pas le droit, renchérit Annick, retraitée. "La séparation vélos-piétons doit être accentuée", ajoute Joël. Mais la plupart des passants interrogés souhaitent conserver les parkings situés à proximité immédiate de la plage. "Il faut penser aux personnes âgées et à mobilité réduite" entend-on souvent. D'autres réunions publiques du même type sont prévues par la mairie.

