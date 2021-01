Saint-Jean-le-Thomas : des riverains demandent des travaux pour lutter contre les inondations

Fin janvier, des riverains des marais de la Claire-Douve ont lancé une pétition citoyenne. Le secteur est régulièrement victime d'inondations. Ces habitants se disent "excédés par le manque de réactivité des services de l’état compétents malgré plus de dix années de constats alarmistes". Parmi eux, Dominique Gonthier, habitant de Saint-Jean-le-Thomas.

Qu'est-ce qui vous a poussé à faire cette pétition ?

Nous sommes des riverains qui en avons assez d'être inondés chaque année de plus en plus, alors qu'on demande des travaux dans les marais pour assurer l'écoulement des eaux. Mais rien n'est fait depuis au moins dix ans, depuis que l'Etat a la mainmise sur les marais via le Conservatoire du littoral. Avant, c'était entretenu par les agriculteurs. il avait été aussi procédé au calibrage du déversoir de Genêts, auquel on n'a pas touché depuis bien longtemps. Cette année, les inondations ont atteint des niveaux jamais vus. Les maisons en contrebas ont vu l'eau arriver jusqu'à leur jardin. Le niveau a atteint un mètre d'eau de plus que la période la plus haute, avec des problèmes sanitaires car les égouts sont submergés. Certains retrouvent même du papier toilette dans leur potager !

C'est une zone qui n'est pas entretenue ?

C'est une zone protégée. Et puis certains souhaitent voir les marais pleins. C'est bien gentil, mais il y a une limite : on peut avoir des marais pleins, sans être "trop" pleins ! Là, il y a des inondations à Saint-Jean-le-Thomas, à Genêts. ça commence vraiment à poser un problème.

Y a-t-il aussi des craintes par rapport au cordon dunaire ?

Si le cordon dunaire est percé par la mer, l'eau va s'écouler dans les marais. Donc il faut prévoir quelque chose pour éviter que les eaux de la mer ne remontent vers les parties basses de Saint-Jean-le-Thomas. La dune va percer à un moment donné, on ne sait pas quand. Réensabler, on ne pourra pas le faire tous les ans. Ce n'est pas pérenne. Il faut trouve rune solution durable. Il faudrait un merlon pour permettre aux eaux du marais pour ne pas s'étendre sur Saint-Jean-le-Thomas, mais tout en gardant la possibilité d'évacuer les eaux pluviales vers le marais. Comment ? je ne sais pas. Une pompe ? Une porte-à-flot ? Je ne sais pas.

Cette pétition, elle prend quelle forme ?

Pour l'instant, elle est à la signature chez les commerçants qui l'acceptent. Je l'ai aussi remise au Super U de Sartilly. On va laisser le temps de signer, surtout s'il y a un nouveau confinement. On envisage aussi de la distribuer dans les boîtes aux lettres. C'est un peu une bouteille à la mer, mais on espère des réactions.