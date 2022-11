Déviation de Saint-Jean-Pied-de-Port : "Le consensus est loin d'être un gros mot" selon Annick Trounday

Vieux de plus de 40 ans, le projet de déviation de Saint Jean Pied de Port est un des plus anciens serpent de mer du Pays basque. Un comité de pilotage vient d'être désigné et une nouvelle étude va bientôt commencer. 12.000 véhicules traversent tous les jours la capitale de la Basse-Navarre et pendant la saison estivale c'est même le double. Annick Trounday, la conseillère départamentale du canton Montagne Basque répond aux questions de France Bleu Pays Basque.

Quand est ce que va voir le jour la déviation de Saint-Jean-Pied-de-Port?

Annick Trounday : Toute la question est là. Si cela fait plus de 40 ans que la question se pose, c'est peut être parce que ce n'est plus tout à fait la bonne question. C'est pour cela que nous avons déjà fait plusieurs réunions et celle du 17 novembre 2022 a marqué le temps d'un démarrage d'un comité de pilotage plus cadencé dans le temps. Cela va nous permettre de changer de méthode pour travailler à plus de concertation et également à la responsabilisation de tous les acteurs. Il faut arriver à un partage, et à la réussite de ce projet.

Vous faites une nouvelle étude, pourquoi? On le sait déjà que c'est saturé.

La précédente enquête datait de 2008-2009. La nouvelle étude va définir à nouveau le comptage des voitures et le flux, mais également les origines et les destinations. Il y aura aussi une concertation avec des entretiens individuels avec les commerçants, les artisans, les pompiers, et les habitants du territoire. Les témoignages nous montrent bien à quel point il y a vraiment besoin de désengorger. Mais il faut réfléchir autrement qu'avec une seule pensée unique qui serait la déviation de Garazi. Il faut voir comment on peut élargir l'esprit et se dire qu'on peut faire un contournement par tel endroit et faire peut être un autre passage de traversée de l'eau par un autre lieu. Ce qui change, c'est la méthode avec une large concertation autour d'une convention partenariale qui a été signée entre le Conseil Départemental, la Communauté d'Agglomération Pays basque et le Syndicat des mobilités. Nous avons demandé que le sujet du désengorgement de Saint-Jean-Pied-de-Port fasse partie des sujets prioritaires. Il s'agit de désengorger, de traverser paisiblement et d'avoir des endroits où il y a des piétons et des vélos. Il faut qu'on arrive à négocier, à se concerter de la façon la plus fine possible pour avoir une vraie réussite.

À la fin de l'enquête, plusieurs scénarios seront proposés, mais comme à chaque fois, les villages concernés vont sûrement s'y opposer. Est ce que cette fois cela va aboutir?

Le Conseil Départemental aime travailler en consensus avec les mairies concernées. Et ce consensus est loin d'être un gros mot. Tous les élus apprécient d'entendre dire qu'on va tenir compte de leur avis. Ils ne vont pas s'y opposer de façon systématique. Il y aura des moments d'accrochages, c'est obligé quand on monte un tel projet. Cependant, nous sommes aussi en responsabilité. Il ne faut pas que les difficultés soient concentrées que sur une commune par exemple, ce qui aurait pu être le cas dans des scénarios de tracés précédents. Actuellement, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus harmonieux, partagé, et avec des parties qui seront dessinées et travaillées avec les parties prenantes et toutes les communes. Je ressens une vraie dynamique positive et je suis persuadée qu'on va y arriver parce que tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.

